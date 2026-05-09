In der Kabine von Real Madrid gibt es schon seit Monaten Probleme. Nun wird ein unglaublicher Vorfall unter Ex-Coach Xabi Alonso publik.

Seit Monaten gibt es rund um die Vorgänge in der Kabine von Real Madrid immer wieder Schlagzeilen. Zerwürfnisse, Streiterein, Uneinigkeiten – und das soll noch lange nicht alles gewesen sein.

Nach der jüngsten, heftigen Auseinandersetzung zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni schrieben spanische Medien von einem internen Krieg bei den Königlichen, bei dem bereits Ex-Trainer Xabi Alonso eine bedeutende Rolle gespielt haben soll.

Laut "Marca" und "El Mundo" soll der interne Zerfall zu Zeiten des früheren Leverkusen-Trainers begonnen haben. Demnach hatte der 44-Jährige sich vorgenommen, mehr Disziplin und taktische Ordnung zu implementieren. Ein Plan, der zu großen Spannungen geführt haben soll.

Demnach spaltete sich die Kabine in zwei Lager. Spieler wie Kylian Mbappe und Tchouameni sollen Alonso und seinen Ansatz unterstützt haben. Auf der anderen Seite sollen sich Profis wie Jude Bellingham, Vinicius Jr., Eduardo Camavinga und Valverde gegen Alonso zusammengetan haben.