La Liga
Real Madrid - Kabinenzoff bei den Königlichen: Unglaublicher Vorfall unter Xabi Alonso enthüllt
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
Real Madrid: Kylian Mbappé soll Ex-Schwarm von Vinicius Jr. daten
Videoclip • 01:02 Min
In der Kabine von Real Madrid gibt es schon seit Monaten Probleme. Nun wird ein unglaublicher Vorfall unter Ex-Coach Xabi Alonso publik.
Seit Monaten gibt es rund um die Vorgänge in der Kabine von Real Madrid immer wieder Schlagzeilen. Zerwürfnisse, Streiterein, Uneinigkeiten – und das soll noch lange nicht alles gewesen sein.
Nach der jüngsten, heftigen Auseinandersetzung zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni schrieben spanische Medien von einem internen Krieg bei den Königlichen, bei dem bereits Ex-Trainer Xabi Alonso eine bedeutende Rolle gespielt haben soll.
Laut "Marca" und "El Mundo" soll der interne Zerfall zu Zeiten des früheren Leverkusen-Trainers begonnen haben. Demnach hatte der 44-Jährige sich vorgenommen, mehr Disziplin und taktische Ordnung zu implementieren. Ein Plan, der zu großen Spannungen geführt haben soll.
Demnach spaltete sich die Kabine in zwei Lager. Spieler wie Kylian Mbappe und Tchouameni sollen Alonso und seinen Ansatz unterstützt haben. Auf der anderen Seite sollen sich Profis wie Jude Bellingham, Vinicius Jr., Eduardo Camavinga und Valverde gegen Alonso zusammengetan haben.
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Spieler rebellierten gegen Alonso
Pikant: Laut "Marca" taten wohl einige Spieler während Taktikbesprechungen so, als würden sie schlafen. Andere wiederum sollen sich unterhalten und die Anweisungen von Alonso gänzlich ignoriert haben.
In der Folge kam es offenbar zu dem bereits öffentlich gewordenen Ausbruch. "Ich wusste nicht, dass ich hier eine Jugendmannschaft trainieren soll", wütete Alonso dem Medium zufolge während einer Trainingseinheit.
Wenig später verließ Alonso den Klub, doch auch Nachfolger Alvaro Arbeloa konnte nur einen kurzfristigen Waffenstillstand erzielen.
Eskalation in der Real-Kabine
Kürzlich kam es nach einem Trainingsstreit zu einer Eskalation in der Kabine zwischen Tchouameni und Valverde. Letztgenannter musste sogar mit einer Kopfverletzung in eine Klinik und kann im Clasico am Sonntagabend (ab 21 Uhr im Liveticker) wohl nicht spielen.
Zwar bestritt er öffentlich einen Vorfall und konstatierte, er habe sich "versehentlich die Stirn an einem Tisch" aufgeschlagen, laut übereinstimmenden Medienberichten haben die Real-Bosse aber bereits ein Disziplinarverfahren gegen beide Spieler eröffnet.
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