Italien: Sohn von Jürgen Klinsmann meldet sich nach Halswirbelbruch zu Wort

Sorgen um Jürgen Klinsmanns Sohn: Jonathan Klinsmann hat sich im Serie-B-Spiel seines Klubs Cesena schwer verletzt.

"Leider endete meine Saison am Samstag. Während des Spiels habe ich mir einen Wirbelbruch zugezogen, der mich für einige Zeit außer Gefecht setzen wird." Mit diesen Worten meldete sich Jonathan Klinsmann, Sohn von DFB-Legende Jürgen Klinsmann, nach seiner schweren Verletzung über Instagram zu Wort.

Klinsmann weiter: "Ich möchte mich bei allen vor Ort und im Krankenhaus hier in Palermo bedanken, bei den Fans von Cesena und Palermo für die vielen Genesungswünsche und natürlich bei meiner Familie und meinen Freunden, die mich in den letzten Tagen unterstützt haben."

Jonathan Klinsmann zog sich die Verletzung im italienischen Zweitliga-Spiel zwischen Palermo und Cesena (2:0) zu.

Der Sohn des früheren deutschen Bundestrainers Jürgen Klinsmann kollidierte in der Nachspielzeit im Fünfmeterraum sehr heftig mit seinem Gegenspieler Filippo Ranocchia.

Der 29-Jährige, der früher bei Hertha BSC unter Vertrag stand, musste von medizinischem Personal sofort behandelt und anschließend auf einer Trage vom Feld gebracht werden.