Der FC Arsenal hat das Topspiel gegen Manchester City trotz eines Tores von Kai Havertz verloren. Der Meisterschaftskampf in der Premier League bleibt daher offen.

Auch der Treffer von Kai Havertz half nicht - der FC Arsenal droht nach der Niederlage im Spitzenspiel der Premier League bei Manchester City mal wieder eine Meisterschaft zu verspielen.

Die Gunners verloren am Sonntagabend in Manchester mit 1:2 (1:1). Zwar führt Arsenal die Tabelle noch mit drei Punkten Vorsprung auf City an, allerdings haben die Skyblues ein Spiel weniger absolviert.

Durch die Treffer von Rayan Cherki (16.) und Erling Haaland (65.) ist das englische Titelrennen nach dem 33. Spieltag wieder völlig offen. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch den deutschen Nationalspieler Havertz (18.) war für das Team von Coach Mikel Arteta letztlich zu wenig.

Zumindest vorübergehend hat Arsenal, das zuletzt 2004 in der Liga triumphierte, die Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand.