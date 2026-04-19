Premier League
Trotz Havertz-Tor: FC Arsenal verliert Top-Duell gegen Manchester City
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 02:05 Min
Der FC Arsenal hat das Topspiel gegen Manchester City trotz eines Tores von Kai Havertz verloren. Der Meisterschaftskampf in der Premier League bleibt daher offen.
Auch der Treffer von Kai Havertz half nicht - der FC Arsenal droht nach der Niederlage im Spitzenspiel der Premier League bei Manchester City mal wieder eine Meisterschaft zu verspielen.
Die Gunners verloren am Sonntagabend in Manchester mit 1:2 (1:1). Zwar führt Arsenal die Tabelle noch mit drei Punkten Vorsprung auf City an, allerdings haben die Skyblues ein Spiel weniger absolviert.
Durch die Treffer von Rayan Cherki (16.) und Erling Haaland (65.) ist das englische Titelrennen nach dem 33. Spieltag wieder völlig offen. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch den deutschen Nationalspieler Havertz (18.) war für das Team von Coach Mikel Arteta letztlich zu wenig.
Zumindest vorübergehend hat Arsenal, das zuletzt 2004 in der Liga triumphierte, die Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand.
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Manchester City hält den Meisterschaftskampf offen
"Wenn wir verlieren, ist es vorbei", hatte City-Teammanager Pep Guardiola vor dem Spiel gesagt. Die Nervosität war seiner Mannschaft anzumerken, Arsenal hatte zu Beginn mehr vom Spiel.
Nach den Toren durch Cherki und Havertz, der seinen ersten Ligatreffer in dieser Saison erzielte, entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, allerdings ohne allzu viele hochkarätige Tormöglichkeiten.
Das änderte sich im zweiten Abschnitt: Zunächst traf Haaland den Pfosten (48.), dann verpassten Havertz und Gabriel Martinelli (60.) sowie Eberechi Eze (61.) das 2:1 für Arsenal.
Haaland machte es kurz darauf auf der Gegenseite bei seinem Linksschuss besser, während Arsenal bei der Chance von Gabriel (73.) wiederholt Pfostenpech hatte.
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