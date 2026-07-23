Jürgen Klopp: DFB zahlt wohl Millionenspende an Red Bull

WM 2026: Ausrichtung beim DFB? So würde Klopp es angehen

Der DFB und Red Bull einigen sich wohl auf eine Abfindung für Jürgen Klopp.

Eine millionenschwere Ablöse ist es nicht, dafür aber offenbar eine großzügige Spende im siebenstelligen Bereich.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) löst seinen Wunsch-Bundestrainer Jürgen Klopp angeblich gegen eine Zahlung von einer Million Euro bei dessen Arbeitgeber Red Bull ab.

Die Zahlung soll als Spende an die Konzern-Stiftung "Wings for Life" fließen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Der DFB wollte den Vorgang auf Anfrage nicht kommentieren.