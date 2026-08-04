Jürgen Klopp: Was DFB-Star Florian Wirtz über den DFB-Coach in Liverpool erfahren hat

Liverpool-Star Florian Wirtz blickt mit Vorfreude auf sein erstes Treffen mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp.

Seinen neuen Trainer beim DFB kennt Florian Wirtz noch gar nicht persönlich, dank seiner Teamkameraden beim FC Liverpool weiß der Nationalspieler aber bereits bestens Bescheid.

"Aber viele Leute hier im Verein haben mir von ihm erzählt und gesagt, dass er ein fantastischer Typ ist."

"Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen", sagte der Offensivspieler etwas überraschend über den neuen Deutschland-Coach Jürgen Klopp , der beim Klub in England Legendenstatus besitzt.

Wirtz mit Vorfreude auf Treffen mit Bundestrainer Klopp

"Ganz Liverpool liebt ihn", berichtete Wirtz folglich, er sei nun "voller Vorfreude, ihn in ein paar Monaten zu treffen." Erst vor einer Woche war Klopp, zuvor als Fußballchef beim Red-Bull-Konzern aktiv, zum neuen Bundestrainer ernannt worden, er folgte auf den nach dem blamablen WM‑Aus zurückgetretenen Julian Nagelsmann.

Bevor es wieder im Nationalteam zur Sache geht, warten auf Wirtz nun erstmal fordernde Monate in der englischen Liga - und womöglich auch eine neue Rolle unter dem neuen Coach Andoni Iraola. Dieser sieht für den Spielmacher anders als sein Vorgänger Arne Slot wieder eine zentralere Rolle hinter der Sturmspitze vor. Er "war schon immer eher eine Nummer zehn", bekräftige Wirtz, aber "ich spiele dort, wo der Trainer mich aufstellt."

In jedem Fall will der 23-Jährige, der für viel Geld und hohe Erwartungen im Vorsommer zu den Reds gewechselt war und dort lange Zeit mit gewaltigen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hatte, in seinem zweiten Jahr überzeugen. "Es ist ein neuer Anfang", betonte Wirtz, auch für den Klub, der in der vergangenen Spielzeit auf Tabellenrang fünf weit hinter den eigenen Ansprüchen zurückblieb. "Wir haben in dieser Saison vieles besser zu machen und ich freue mich sehr", sagte Wirtz.