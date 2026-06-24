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Mit 21 Jahren: Frankreich-Profi stirbt bei Badeunfall
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:44 Min
Der 21-jährige Kenzo Kies ist am Wochenende bei einem Badeunfall tödlich verunglückt.
Nach einem Badeunfall in der Rhone bei Lyon ist der 21 Jahre alte Profifußballer Kenzo Kies für tot erklärt worden.
Nach Angaben der örtlichen Rettungskräfte war Kies am Wochenende gemeinsam mit drei weiteren Personen in einen starken Strömungsbereich des Flusses geraten. Zwei der drei anderen konnten ohne Schaden geborgen werden, der dritte musste reanimiert werden, wurde anschließend aber in stabilem Zustand ins Krankenhaus gebracht.
Kies konnte dagegen zunächst nicht geborgen werden und wurde erst nach einer Suchaktion von Tauchern aus dem Wasser geholt. Auch die Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos und er wurde kurze Zeit später im Krankenhaus für hirntot erklärt.
Wie genau es zu dem tragischen Unfall kam, ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen der Behörden laufen aber.
Viele tödliche Badeunfälle in Frankreich
Der Unfall ereignete sich im Zuge der Hitzewelle in Europa. In Lyon kletterten die Temperaturen am Wochenende auf fast 40 Grad Celsius.
Neben Kies sind am vergangenen Wochenende in Frankreich alleine 20 weitere Menschen ertrunken, weshalb Frankreichs Sportministerin Marina Ferrari ausdrücklich vor dem Baden in nicht gesicherten Bereichen warnte.
Kies begann seine Karriere im Jugendteam von Olympique Lyon und war dort acht Jahre lang aktiv. Danach stand er bei AS Saint-Etienne unter Vertrag, zuletzt spielte er für die Reserve von En Avant Guingamp.
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