Mit 21 Jahren: Frankreich-Profi stirbt bei Badeunfall

Der 21-jährige Kenzo Kies ist am Wochenende bei einem Badeunfall tödlich verunglückt.

Nach einem Badeunfall in der Rhone bei Lyon ist der 21 Jahre alte Profifußballer Kenzo Kies für tot erklärt worden.

Nach Angaben der örtlichen Rettungskräfte war Kies am Wochenende gemeinsam mit drei weiteren Personen in einen starken Strömungsbereich des Flusses geraten. Zwei der drei anderen konnten ohne Schaden geborgen werden, der dritte musste reanimiert werden, wurde anschließend aber in stabilem Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Kies konnte dagegen zunächst nicht geborgen werden und wurde erst nach einer Suchaktion von Tauchern aus dem Wasser geholt. Auch die Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos und er wurde kurze Zeit später im Krankenhaus für hirntot erklärt.

Wie genau es zu dem tragischen Unfall kam, ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen der Behörden laufen aber.