ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Kompany mit Schalen-Panne: "Meine Frau hat sie gebracht" Videoclip • 02:10 Min Link kopieren Teilen

Die Welle der Gewalt in französischen Stadien erreicht auch Nizza, wo Fans des Klubs aufs Spielfeld stürmen und Rauchbomben zünden. Betroffen ist auch ein ehemaliger Bayern-Star.

- Anzeige -

- Anzeige -

OGC Nizza: Spieler müssen in Katakomben Zuflucht suchen Im Gegensatz zu den Vorfällen in Bastia und Nantes musste das Heimspiel des OGC Nizza zwar nicht abgebrochen werden. Die Szenen, die sich nach dem Schlusspfiff abspielten, ähnelten den Vorkommnissen in den anderen beiden Stadien dennoch. Wieder stürmte eine Horde aus ihrem Fanblock aufs Spielfeld, warf teilweise mit brennenden Rauchbomben um sich und lieferte sich handgreifliche Auseinandersetzungen mit Ordnungskräften. Die Spieler mussten vor der heranstürmenden Menge in Richtung Katakomben fliehen. Außerdem kursieren Videos in den Sozialen Netzwerken, die zeigen sollen, dass die Spieler nach dem Spiel am Verlassen des Stadions gehindert worden seien.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Nizza-Profi Dante vor Rückkehr zum FC Bayern Auch der FC Bayern wird die Vorkommnisse in Nizza genau beobachtet haben. Denn bei OGC spielt mit dem Brasilianer Dante nicht nur ein ehemaliger Akteur der Münchner. Der 42-Jährige, der Nizza im Spiel gegen Metz als Kapitän aufs Feld führte, soll nach übereinstimmenden Medienberichten zur kommenden Saison Trainer der U23-Mannschaft der Bayern werden. Davor aber warten sogar noch drei wichtige Partien auf den Innenverteidiger und seinen aktuellen Klub: die Relegationsspiele den Zweitligisten AS Saint-Etienne und das französische Pokalfinale gegen den RC Lens. Auch interessant: Schwere Ausschreitungen in Nantes

- Anzeige -