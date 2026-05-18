Ligue 1
Ligue 1 versinkt im Chaos: Platzsturm und Pyro auch in Nizza
Veröffentlicht:von Tobias Wiltschek
ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 02:10 Min
Die Welle der Gewalt in französischen Stadien erreicht auch Nizza, wo Fans des Klubs aufs Spielfeld stürmen und Rauchbomben zünden. Betroffen ist auch ein ehemaliger Bayern-Star.
Erst Bastia, dann Nantes, jetzt Nizza: Die verstörenden Bilder aus französischen Fußballstadien häufen sich in letzter Zeit auf besorgniserregender Weise.
Immer wieder sind es Fans von abgestiegenen oder abstiegsbedrohten Klubs, die ihrem Ärger über die negative sportliche Entwicklung der Teams mit Platzstürmen und dem Zünden von Pyrotechnik Ausdruck verleihen.
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So auch in Nizza, wo das Team um den ehemaligen Bayern-Star Dante nach einem torlosen Unentschieden gegen den längst abgestiegenen FC Metz den direkten Klassenerhalt verpasst hatte und nun in die Relegation muss.
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OGC Nizza: Spieler müssen in Katakomben Zuflucht suchen
Im Gegensatz zu den Vorfällen in Bastia und Nantes musste das Heimspiel des OGC Nizza zwar nicht abgebrochen werden. Die Szenen, die sich nach dem Schlusspfiff abspielten, ähnelten den Vorkommnissen in den anderen beiden Stadien dennoch.
Wieder stürmte eine Horde aus ihrem Fanblock aufs Spielfeld, warf teilweise mit brennenden Rauchbomben um sich und lieferte sich handgreifliche Auseinandersetzungen mit Ordnungskräften. Die Spieler mussten vor der heranstürmenden Menge in Richtung Katakomben fliehen.
Außerdem kursieren Videos in den Sozialen Netzwerken, die zeigen sollen, dass die Spieler nach dem Spiel am Verlassen des Stadions gehindert worden seien.
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Nizza-Profi Dante vor Rückkehr zum FC Bayern
Auch der FC Bayern wird die Vorkommnisse in Nizza genau beobachtet haben.
Denn bei OGC spielt mit dem Brasilianer Dante nicht nur ein ehemaliger Akteur der Münchner. Der 42-Jährige, der Nizza im Spiel gegen Metz als Kapitän aufs Feld führte, soll nach übereinstimmenden Medienberichten zur kommenden Saison Trainer der U23-Mannschaft der Bayern werden.
Davor aber warten sogar noch drei wichtige Partien auf den Innenverteidiger und seinen aktuellen Klub: die Relegationsspiele den Zweitligisten AS Saint-Etienne und das französische Pokalfinale gegen den RC Lens.
Auch interessant: Schwere Ausschreitungen in Nantes
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