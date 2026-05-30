Versöhnliches Karriereende für Dante: Der Ex-Bayern-Star vermeidet in seinem letzten Spiel mit Nizza den Abstieg.

Unabsteigbar mit 42 Jahren: Der frühere brasilianische Fußball-Nationalspieler Dante hat im letzten Spiel seiner Karriere den Abstieg mit OGC Nizza aus der französischen Ligue 1 vermieden und damit seine finale Mission vor der Rückkehr zum FC Bayern erfüllt.

Bei den Bayern wird Dante zur kommenden Saison U23-Trainer.

Im Relegations-Rückspiel gegen die AS Saint-Étienne setzte sich Nizza mit Kapitän Dante in der Startelf 4:1 (0:0) durch und vermied damit den Sturz in die zweite Liga nach zuletzt 24 Jahren ununterbrochener Erstklassigkeit. Das Hinspiel hatte 0:0 geendet.

Dante hatte zehn Jahre lang für Nizza gespielt. Zuvor war er von 2009 bis 2016 in der Bundesliga für Gladbach, Bayern und Wolfsburg aktiv gewesen.