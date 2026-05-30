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Happy End mit 42: Dante vermeidet Abstieg zum Karriereende

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

WM 2026: Neuseeland-Nobody über Nacht zum Instagram-Star

Videoclip • 01:19 Min

Versöhnliches Karriereende für Dante: Der Ex-Bayern-Star vermeidet in seinem letzten Spiel mit Nizza den Abstieg.

Unabsteigbar mit 42 Jahren: Der frühere brasilianische Fußball-Nationalspieler Dante hat im letzten Spiel seiner Karriere den Abstieg mit OGC Nizza aus der französischen Ligue 1 vermieden und damit seine finale Mission vor der Rückkehr zum FC Bayern erfüllt.

Bei den Bayern wird Dante zur kommenden Saison U23-Trainer.

Im Relegations-Rückspiel gegen die AS Saint-Étienne setzte sich Nizza mit Kapitän Dante in der Startelf 4:1 (0:0) durch und vermied damit den Sturz in die zweite Liga nach zuletzt 24 Jahren ununterbrochener Erstklassigkeit. Das Hinspiel hatte 0:0 geendet.

Dante hatte zehn Jahre lang für Nizza gespielt. Zuvor war er von 2009 bis 2016 in der Bundesliga für Gladbach, Bayern und Wolfsburg aktiv gewesen.

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Dante vermeidet Abstieg mit Nizza

Nizza war in der abgelaufenen Saison nach Platz vier im Vorjahr nur 16. geworden und musste damit nachsitzen. Der zehnmalige französische Meister Saint-Étienne verpasste den direkten Wiederaufstieg.

Für OGC gehörten in einer turbulenten Schlussphase vor leeren Rängen - Folge eines Platzsturms der Nizza-Fans im letzten Spiel der regulären Saison gegen Metz - zwei aus der Bundesliga bekannte Profis zu den Torschützen: Der Ex-Bielefelder Jonathan Clauss traf zur Führung, Frankfurt-Leihgabe Elye Wahi sorgte mit zwei Treffen kurz vor Schluss für die Entscheidung.

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