ran Fußball Bundesliga Eintracht-Fans wüten nach Riera-Aus: "Desaster mit Ansage" Videoclip • 01:50 Min Link kopieren Teilen

Weil Fans des FC Nantes das Spielfeld stürmen und Gegenstände auf Einsatzkräfte werfen, wird das Spiel gegen Toulouse abgebrochen. Für den Trainer der Gastgeber endet die Karriere damit besonders bitter.

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Nantes-Trainer Halihodzic erlebt besonders bittere Momente Ein großes Polizeiaufgebot konnte anschließend die Lage zwar zwischenzeitlich wieder beruhigen. Doch aus dem Fanblock flogen daruafhin Gegenstände in Richtung der Einsatzkräfte, die sich vor der Tribüne positionierten. Wenig später erfolgte dann der endgültige Abbruch der Partie. Besonders bitter waren diese Vorkommnisse für Nantes Trainer Vahid Halihodzic. Der Bosnier verabschiedet sich nach dieser Saison in den Ruhestand und war zu Beginn des Spiels noch gebührend gefeiert worden. Verzweifelt versuchte er, die Fans zur Vernunft zu bringen, damit das Spiel fortgesetzt werden könnte. Doch dieser Versuch scheiterte genauso wie die Bemühungen des Klubs um den Klassenerhalt.

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Nantes stand vor 30 Jahren im Halbfinale der Champions League Mit acht Meistertiteln gehört Nantes zu den erfolgreichsten Vereinen des französischen Fußballs. 1996 stand der Klub noch im Halbfinale der Champions League. In der Saison 2006/07 folgte dann der erste Abstieg aus der Ligue 1. Nun muss der Traditionsklub nach 13 Jahren in der ersten Liga schon den dritten Abstieg der Vereinsgeschichte hinnehmen.

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