Ligue 1
Meisterfeier von Paris Saint-Germain mutiert zur Farce
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
Vor Paris-Derby: PSG mit kurioser Meisterfeier
Videoclip • 01:31 Min
Die Meisterfeier von Paris Saint-Germain mutiert zwei Wochen vor dem Champions-League-Finale zu einer seltsamen Farce.
In weniger als zwei Wochen steigt das Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal. Doch bereits jetzt hatte PSG Grund zur Freude, sicherte sich der Klub doch die fünfte französische Meisterschaft in Folge.
Eine angemessene Party gab es für das Starensemble aber nicht. Im Gegenteil. So wurde die Trophäe am Sonntag ausgerechnet im Stadion von Erzrivale Paris FC überreicht.
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An eine – wie allgemein üblich – festliche Aufmachung war allerdings nicht zu denken. So gab es lediglich eine vier Minuten andauernde Feier in einer Ecke vor rund 1.000 Fans im Gästeblock.
Rund 30 Minuten vor Spielbeginn wurde die Schale in einem Kurzprogramm übergeben, ein Podest gab es nicht.
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PSG-Meistertitel: Polizei lehnte andere Feier ab
Der Grund: Stadtrivale Paris FC wollte den Kontrahenten im eigenen Stadion nicht ausgelassen feiern lassen, forderte dagegen dazu auf, eine Alternative zu präsentieren. Zudem wollten die Pariser ihrerseits selbst feierliche Verabschiedungen zum Saisonabschluss vornehmen.
Das Problem: Feierlichkeiten im Heimstadion des Champions-League-Siegers, im gegenüberliegenden Parc des Princes, lehnte die Polizei laut "L'Equipe" ab.
Trotz der nur kurzen Feier, und der 1:2-Pleite, ließen sich die PSG-Anhänger die gute Stimmung aber nicht verderben. So skandierten sie unter anderem: "Budapest, wir kommen."
Das Finale der Königsklasse steigt am 30. Mai in der ungarischen Hauptstadt.
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