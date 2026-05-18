Die Meisterfeier von Paris Saint-Germain mutiert zwei Wochen vor dem Champions-League-Finale zu einer seltsamen Farce.

In weniger als zwei Wochen steigt das Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal. Doch bereits jetzt hatte PSG Grund zur Freude, sicherte sich der Klub doch die fünfte französische Meisterschaft in Folge.

Eine angemessene Party gab es für das Starensemble aber nicht. Im Gegenteil. So wurde die Trophäe am Sonntag ausgerechnet im Stadion von Erzrivale Paris FC überreicht.

An eine – wie allgemein üblich – festliche Aufmachung war allerdings nicht zu denken. So gab es lediglich eine vier Minuten andauernde Feier in einer Ecke vor rund 1.000 Fans im Gästeblock.

Rund 30 Minuten vor Spielbeginn wurde die Schale in einem Kurzprogramm übergeben, ein Podest gab es nicht.