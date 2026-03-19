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Lionel Messi mit Meilenstein für Inter Miami in der MLS: 900. Karrieretor

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

Lionel Messi: Gehalt geleakt! So viel Kohle verdient er in Miami

Videoclip • 01:05 Min

Nächste Marke für Lionel Messi: Der Weltmeister von 2022 erzielte beim 1:1 gegen Nashville FC sein 900. Karrieretor.

Nächster Meilenstein für Lionel Messi: Der argentinische Superstar hat sein 900. Karrieretor erzielt.

Messi traf beim 1:1 (1:0) mit Inter Miami gegen Nashville, der 38 Jahre alte Weltmeister konnte das Aus seines Klubs im Achtelfinale des CONCACAF Champions Cup aufgrund der Auswärtstorregel aber nicht verhindern. Das Hinspiel in Nashville war torlos geendet.

Messi brachte seine Mannschaft bereits in der siebten Minute in Führung, doch Cristian Espinoza glich in der 74. Minute für die Gäste aus Tennessee aus, die damit ins Viertelfinale einzogen.

Für Miami war es nach sechs Jahren das letzte Heimspiel im Chase Stadium in Fort Lauderdale, das Team zieht nun in ein neues Stadion mit 26.700 Plätzen.

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Lionel Messi: 900 Tore in 21 Jahren

Für Messi, der in Miami einen Vertrag bis 2028 besitzt, war es Tor Nummer 81 für den MLS-Klub seit seinem Wechsel 2023 (96 Spiele). 672 Treffer erzielte er bei 778 Einsätzen für den FC Barcelona, für Paris Saint-Germain 32 (75 Spiele) sowie 115 in 196 Länderspielen für die argentinische Nationalmannschaft.

Damit liegt der achtmalige Ballon-d’Or-Gewinner in der ewigen Torschützenliste auf Platz zwei hinter Cristiano Ronaldo (965 Tore).

"Die Zahl, über die wir sprechen, ist verrückt, und deshalb ist Leo einzigartig", sagte Miamis Trainer Javier Mascherano: "Ich hatte das Glück, die meisten oder viele seiner Tore aus nächster Nähe zu sehen, und das ist ein Privileg."

Messis 900. Karrieretor fiel übrigens rund 21 Jahre nach seinem erstem Tor im Profifußball. Am 1. Mai 2005 traf er als 17-Jähriger für Barcelona beim 2:0-Sieg gegen Albacete.

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