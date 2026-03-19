Lionel Messi mit Meilenstein für Inter Miami in der MLS: 900. Karrieretor

Lionel Messi: Gehalt geleakt! So viel Kohle verdient er in Miami

Nächste Marke für Lionel Messi: Der Weltmeister von 2022 erzielte beim 1:1 gegen Nashville FC sein 900. Karrieretor.

Nächster Meilenstein für Lionel Messi: Der argentinische Superstar hat sein 900. Karrieretor erzielt.

Messi traf beim 1:1 (1:0) mit Inter Miami gegen Nashville, der 38 Jahre alte Weltmeister konnte das Aus seines Klubs im Achtelfinale des CONCACAF Champions Cup aufgrund der Auswärtstorregel aber nicht verhindern. Das Hinspiel in Nashville war torlos geendet.

Messi brachte seine Mannschaft bereits in der siebten Minute in Führung, doch Cristian Espinoza glich in der 74. Minute für die Gäste aus Tennessee aus, die damit ins Viertelfinale einzogen.

Für Miami war es nach sechs Jahren das letzte Heimspiel im Chase Stadium in Fort Lauderdale, das Team zieht nun in ein neues Stadion mit 26.700 Plätzen.