Fußball WM 2026
Andrich verstärkt als Experte WM-Team von Magenta TV
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ran Fußball
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Videoclip • 01:16 Min
Kurz vor Beginn der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) hat MagentaTV nochmals sein Expertenteam verstärkt. Mit Robert Andrich erweitert der Kapitän von Bayer Leverkusen die bisherige Riege, der unter anderem bereits Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp angehören.
Robert Andrich wird als Experte die Weltmeisterschaft begleiten. Zudem soll er eine Rolle als Co-Kommentator an der Seite von Wolff Fuss übernehmen. Dabei hatte er gehofft, selber auf dem Rasen zu stehen.
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"Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich bei der WM als Spieler nicht dabei bin", sagte Andrich, der bislang 19 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert hat. Er habe aber "auf jeden Fall Riesenbock auf diese neue Aufgabe. Ich werde für MagentaTV einen perfekten Rollen-Mix übernehmen. Ich werde extrem mitfiebern und das deutsche Team auf eine andere Art und Weise begleiten", ließ sich der 31-Jährige zitieren.
Erstmals im Einsatz sein wird Andrich direkt beim Eröffnungsspiel am Donnerstag, wenn Co-Gastgeber Mexiko auf Südafrika trifft. Andrich wird dann gemeinsam mit Wolff Fuss kommentieren. MagentaTV zeigt als einziger Anbieter am deutschen Markt alle 104 WM-Partien live.
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