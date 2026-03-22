MLS: Erste Niederlage für Thomas Müller mit den Vancouver Whitecaps

Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps im Duell mit Timo Werner die erste Saisonniederlage in der Major League Soccer (MLS) kassiert.

Nach vier Siegen zum Start in die Spielzeit musste sich der Vizemeister den San Jose Earthquakes mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Die Whitecaps verloren dadurch die Tabellenführung in der Western Conference an den weiterhin ungeschlagenen Los Angeles FC.

Sowohl Müller als auch Werner kamen für ihre Mannschaften nur als Joker zum Einsatz. Nach dem Gegentor durch Beau Leroux (45.+2) kurz vor der Pause wurde Müller zur zweiten Halbzeit eingewechselt, Werner kam in der 54. Minute in die Partie.

Der frühere Bundesligaprofi Sebastian Schonlau kam bei Vancouver nicht zum Einsatz.