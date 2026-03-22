Fußball
MLS: Erste Niederlage für Thomas Müller mit den Vancouver Whitecaps
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
Fußball – Marco Reus verkündet Baby-Hattrick
Videoclip • 01:04 Min
Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps im Duell mit Timo Werner die erste Saisonniederlage in der Major League Soccer (MLS) kassiert.
Nach vier Siegen zum Start in die Spielzeit musste sich der Vizemeister den San Jose Earthquakes mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Die Whitecaps verloren dadurch die Tabellenführung in der Western Conference an den weiterhin ungeschlagenen Los Angeles FC.
Sowohl Müller als auch Werner kamen für ihre Mannschaften nur als Joker zum Einsatz. Nach dem Gegentor durch Beau Leroux (45.+2) kurz vor der Pause wurde Müller zur zweiten Halbzeit eingewechselt, Werner kam in der 54. Minute in die Partie.
Der frühere Bundesligaprofi Sebastian Schonlau kam bei Vancouver nicht zum Einsatz.
Mehr Fußball-News
Europa League
Europa League 2025/26 live: Spielplan, deutsche Klubs, TV-Übertragung, Ticker und Stream
Fußball-Bundesliga
Bundesliga: Darum findet am ersten April-Wochenende kein Spiel am Freitagabend statt
WM-Qualifikation Playoffs
WM-Qualifikation: Die europäischen Playoffs im Livestream
WM 2026 in USA, Kanada und Mexiko
WM 2026: Wer ist schon qualifiziert und wer muss noch zittern? Italien droht das nächste Fiasko
Fußball U21 EM-Qualifikation
U21-EM-Quali: Griechenland vs. Deutschland live auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream
Deutsche U21-Nationalmannschaft
U21-EM-Quali: Deutschland vs. Nordirland live auf ProSieben MAXX und im Joyn-Stream