ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Schicksalsspiel? Kimmich blickt aufs DFB-Pokal-Finale Videoclip • 02:48 Min Link kopieren Teilen

Weil mal wieder die Wade zwickt, fehlt Manuel Neuer dem FC Bayern München im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (Sa., ab 20 Uhr live auf Joyn). Während sich Julian Nagelsmann einen Plan für die WM überlegen muss, könnte Jonas Urbig gleich doppelt profitieren.

Die "Wade der Nation" ist vielen Fußball-Fans in Deutschland ein Begriff. Michael Ballacks anhaltende Wadenprobleme vor der WM 2006 hielten ein ganzes Land in Atem. Knapp 20 Jahre später sorgt sich Fußball-Deutschland erneut um die Wade eines Leistungsträgers. Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern München im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (Sa., ab 20 Uhr live auf Joyn) verletzungsbedingt - zum dritten Mal in diesem Kalenderjahr fällt er aus, verpasst mit dem Endspiel in Berlin sein achtes Pflichtspiel in diesem Zeitraum. Das bereitet nicht nur dem Rekordmeister Sorgen. Nur einen Tag nach seiner überraschenden Nominierung in den WM-Kader kommen bereits Fragen auf, wie fit Deutschlands alte und neue Nummer Eins überhaupt ist.

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Manuel Neuer: Wie belastbar ist seine Wade noch? Beim FC Bayern schliefen die Verantwortlichen trotz Neuers Verletzungsanfälligkeit nachts ruhig. Der Grund heißt Jonas Urbig. Immer da, wenn gebraucht und ohne Murren zurück ins zweite Glied – der perfekte Neuer-Vertreter eben. Denn der 22-Jährige springt nicht nur ein, wenn Neuer verletzt ist, wie es jetzt im Pokal der Fall ist. Letztlich war er der Hauptgrund, warum sich Bayerns Nummer Eins für die wichtigen Spiele in der Champions League schonen konnte. DFB-Pokal: Das Finale zwischen Bayern und Stuttgart am 23. Mai ab 20 Uhr kostenlos auf Joyn streamen Von Spieltag 30 bis 33 hütete Urbig das Bayern-Tor und verhalf Neuer so zu seinen mittlerweile nötigen Pausen in der Bundesliga. Trotz Teilzeitprogramm verpasste der 40-Jährige dennoch regelmäßig Trainingseinheiten und zog sich seit Dezember drei Muskelfaserrisse in der Wade zu, fehlte den Bayern in der Saison 2025/2026 insgesamt 71 Tage. Allein deshalb bleibt die Entscheidung, ihn zur Nummer Eins bei der WM zu machen, nicht ohne Fragezeichen. Womöglich kommt auf den zum Ersatzkeeper zurückgestuften Oliver Baumann eine größere Rolle zu, als sich viele im Moment vorstellen können.

Oliver Baumann bei der WM: Schlüpft er in die Urbig-Rolle beim DFB? Noch ist völlig unklar, wie sich die Verletzung von Neuer in den kommenden Wochen entwickelt und wie eingeschränkt er in die Vorbereitung gehen wird. Ganz davon zu schweigen, wie groß die Belastung bei einer WM ist, bei der die Spielorte des DFB-Teams im Schnitt tausend Kilometer auseinander liegen. DFB-Positionskämpfe vor der WM 2026 - Leroy Sané nur auf der Bank? Dementsprechend macht sich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann Gedanken, wie er mit der neuen "Wade der Nation" während des Turniers plant: "Es gab zuletzt auch Momente, wo er nicht gespielt hat. Die kann es bei uns auch geben. So verblendet darf man nicht sein, sondern das muss man einplanen." Nicht ausgeschlossen also, dass im ersten Spiel gegen den vermeintlich schwächsten Gruppengegner Curacao dann Hoffenheims Baumann im deutschen Tor steht. So könnte er Neuer – ähnlich wie Urbig beim FC Bayern – für die späteren Aufgaben im Turnier den Rücken oder in diesem Fall die Wade freihalten.

Jonas Urbig: Neuer-Ersatz auch bei der Weltmeisterschaft? Neben Neuer, Baumann und Stuttgarts Alexander Nübel nimmt Nagelsmann mit Urbig erstmals einen vierten Torhüter mit zur WM. Das große ABER: Bayerns Nummer Zwei wird dabei nicht für den Kader nominiert und soll als Trainingstorhüter dienen. Was zunächst nach einem großen Gefallen Urbigs an den DFB-Trainer klingt, könnte sich im Turnierverlauf als Glücksgriff herausstellen - oder vorausschauendes Planen, wenn man einen verletzungsanfälligen, 40-jährigen Torhüter als Nummer Eins nominiert. Manuel Neuer verpasst Pokalfinale verletzt: WM in Gefahr? Das sagt Bayern-Boss Eberl Sollte Neuers Wade auf der anderen Seite des Atlantiks zwicken, stünde Urbig als Ersatzkandidat für Neuer einmal mehr bereit. Laut FIFA-Regelung ist es den Nationen erlaubt, im Falle einer Verletzung oder Krankheit des Stammpersonals einen weiteren Torhüter nachzunominieren, der auf der erweiterten 55-köpfigen Kaderliste gemeldet wurde. Im Fall Urbig so geschehen. Umso bedeutsamer wird damit Urbigs Einsatz beim Pokalfinale gegen Stuttgart.

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