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Real Madrid: Zukunft von David Alaba geklärt
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:55 Min
Die Ära von David Alaba bei Real Madrid endet im Sommer 2026 nach fünf Jahren im Verein. Das gaben die Madrilenen am Freitag bekannt.
Der frühere Münchner David Alaba verlässt den spanischen Rekordmeister Real Madrid im Sommer. Nach fünf Jahren bei den "Königlichen" wird der auslaufende Vertrag des Österreichers nicht verlängert.
Das gaben die Madrilenen am Freitag bekannt. Bislang ist offen, wo der 33-Jährige seine Karriere fortsetzen wird.
Alaba, der 2021 vom FC Bayern gekommen war, gewann mit Real unter anderem je zweimal die Champions League und die spanische Meisterschaft.
Die Zeit des Abwehrspielers in Madrid war jedoch auch von vielen Verletzungen geprägt: Ende 2023 erlitt Alaba einen Kreuzbandriss und fiel über ein Jahr aus. Ein Meniskusriss setzte ihn im Sommer 2025 erneut lange außer Gefecht. In dieser Saison bestritt Alaba nur 15 Pflichtspiele für Madrid.
Real Madrid: Präsident Perez dankt Alaba
Real wolle einem Spieler, "der Teil einer Mannschaft war, die in einer der erfolgreichsten Perioden unserer Geschichte glänzte, seine Dankbarkeit und seine ganze Zuneigung zeigen", hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Klubpräsident Florentino Pérez ergänzte: "Real Madrid wird immer sein Zuhause sein."
Alaba soll beim letzten Heimspiel der Saison am Samstag gegen Athletic Bilbao (ab 21:00 Uhr im Liveticker) von den Fans im Bernabéu verabschiedet werden. Danach reist Alaba als Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft zur WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).
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