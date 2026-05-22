Die Ära von David Alaba bei Real Madrid endet im Sommer 2026 nach fünf Jahren im Verein. Das gaben die Madrilenen am Freitag bekannt.

Der frühere Münchner David Alaba verlässt den spanischen Rekordmeister Real Madrid im Sommer. Nach fünf Jahren bei den "Königlichen" wird der auslaufende Vertrag des Österreichers nicht verlängert.

Das gaben die Madrilenen am Freitag bekannt. Bislang ist offen, wo der 33-Jährige seine Karriere fortsetzen wird.

Alaba, der 2021 vom FC Bayern gekommen war, gewann mit Real unter anderem je zweimal die Champions League und die spanische Meisterschaft.

Die Zeit des Abwehrspielers in Madrid war jedoch auch von vielen Verletzungen geprägt: Ende 2023 erlitt Alaba einen Kreuzbandriss und fiel über ein Jahr aus. Ein Meniskusriss setzte ihn im Sommer 2025 erneut lange außer Gefecht. In dieser Saison bestritt Alaba nur 15 Pflichtspiele für Madrid.