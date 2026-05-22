ran Fußball WM-Kader: Julian Nagelsmann erklärt Neuer-Comeback Videoclip • 01:54 Min Link kopieren Teilen

Das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart steht an. Die aktuellsten Entwicklungen im News-Ticker.

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Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass nach dem Pokalfinale Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass nach dem Pokalfinale Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

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Die Pressekonferenz mit den beiden Trainer Vincent Kompany und Sebastian Hoeneß zum Nachlesen.

+++ 22. Mai, 18:08 Uhr: Das war es mit der Pressekonferenz +++ Nun ist die PK vor dem DFB-Pokalfinale zu Ende. Das war es mit dem Liveticker. Vielen Dank fürs Mitlesen.

+++ 22. Mai, 18:07 Uhr: Kompany mit Hommage an Guardiola +++ "Ich weiß, dass ich diesen Hunger, Trainer zu werden, den Jahren unter ihm bei Manchester City zu verdanken habe", sagte Kompany auf eine Frage nach dem nun feststehenden Abgang seines Mentors Pep Guardiola bei den Citizens.

+++ 22. Mai, 18:04 Uhr: Hoeneß - "Keine Aufbauarbeit bei Führich und Mittelstädt notwendig" +++ "Die Jungs wussten es nun auch im Laufe der Woche. Da kann ich sagen, dass es in keinster Weise notwendig war, Aufbauarbeit zu leisten", sagte Hoeneß zu den Nicht-Nominierungen von Mittelstädt und Führich.

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+++ 22. Mai, 17:58 Uhr: Hoeneß sich VfB als "selbstbewussten Außenseiter" +++ "Die Beschreibung 'selbstbewusster Außenseiter' würde ich so unterschreiben. Wir haben es geschafft, für uns eine gute Konstellation zu schaffen. Wir haben die Champions League erreicht. Das war das Ziel in der Bundesliga-Saison. Wir sind auch seit einigen Pokalspielen in Folge ungeschlagen, spielen zum zweiten Mal in Folge im Finale. Wir hatten in den zurückliegenden Monaten schon einige Drucksituationen, inklusive des Halbfinals gegen Freiburg, das nicht besonders gut begann. Da haben wir aus meiner Sicht großen Charakter gezeigt und sind zurückgekommen. Ich habe das mit den Jungs jetzt drei Jahre mitgemacht und begonnen hat alles mit Relegationsspielen gegen den Abstieg. Da war der Druck noch ganz anders gelagert", erklärte Hoeneß.

+++ 22. Mai, 17:55 Uhr: FCB-Coach mit großem Vertrauen in Neuer-Vertreter Urbig +++ "Bei Manuel Neuer ist die Entscheidung nach der MRT-Untersuchung gefallen, dass er nicht spielen kann. Wir haben aber auch schon oft gesagt, dass wir bei unseren Torhütern mit Manuel, Jonas Urbig und Sven Ulreich eine tolle Konstellation haben. Das ist jetzt zwar mit der Verletzung Zufall, aber Jonas hat zuletzt ja schon zwei Mal gegen Stuttgart gespielt. Wir haben nie an Jonas gezweifelt. Nicht, als er das erste Mal gegen Leverkusen gespielt hat oder zuletzt gegen Stuttgart", sagte Kompany.

+++ 22. Mai, 17:52 Uhr: Kimmich - "Mache die Saison nicht an einem Spiel fest" +++ "Von außen zählen natürlich nur die Titel, die wir holen. Wenn man aber selbst drinsteckt und die letzten zwei Jahre sieht, dann ist es schon so, dass wir konstant auf einem hohen Level Fußball gespielt haben. Wir werden natürlich auch morgen alles dafür tun, um das Spiel zu gewinnen. Trotzdem mache ich eine Saison nicht an einem Spiel fest", sagte Kimmich auf die Frage nach großem Druck, um das Double einzufahren.

+++ 22. Mai, 17:49 Uhr: Kompany kennt den VfB sehr gut +++ "Wenn man fünf Mal gegen Stuttgart spielt, dann kennst du natürlich den Gegner sehr gut", wies Kompany auf die zuletzt häufigen Aufeinandertreffen zwischen den Bayern und dem VfB hin.

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+++ 22. Mai, 17:44 Uhr: VfB-Coach Hoeneß hofft auf "außergewöhnliche Leistung" +++ "Damit der Pott in Stuttgart bleibt, brauchen wir eine außergewöhnliche Leistung. Das ist das, was wir uns vornehmen. Unsere Pokalsaison hat turbulent begonnen, aber danach war es eigentlich bis zum Finaleinzug souverän. Jetzt sind wir hier und haben das schönste Spiel, das du eigentlich haben kannst, gegen die beste Mannschaft in Deutschland", erklärte Coach Hoeneß.

+++ 22. Mai, 17:43 Uhr: Kampfansage von Karazor +++ "Wir wissen, was morgen auf uns zukommt. Der Gegner ist Bayern München, da musst du immer extra eine Schippe drauflegen. Wir sind sehr motiviert und wollen das Ding am liebsten in Stuttgart behalten", sagte VfB-Kapitän Karazor zur möglichen Titelverteidigung.

+++ 22. Mai, 17:41 Uhr: Kompany hofft auf Finalsieg +++ "Es bleibt ein historischer Moment, wenn man diesen Pokal in die Luft stemmen kann. Das ist letzte Jahr Stuttgart gelungen und dieses Erfolgserlebnis möchten wir diese Saison auch haben", sagte der Bayern-Coach Vincent Kompany.

+++ 22. Mai, 17:38 Uhr: Kimmich - "Etwas Besonderes, hier her zu kommen" +++ Bayerns Joshua Kimmich sagte mit Blick auf das DFB-Pokalfinale, es sei "immer etwas Besonderes, hier her zu kommen. Das merkt man im Verein, im Staff und auch in der eigenen Familie".

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+++ 22. Mai, 17:34 Uhr: Die Trainer und Kapitäne sind da +++ Nun haben Kompany und Hoeneß das Podium betreten. Ebenso mit dabei sind die Kapitäne Joshua Kimmich (in Abwesenheit von Manuel Neuer) und Atakan Karazor.

+++ 22. Mai, 17:30 Uhr: Gleich geht es los +++ Die Pressekonferenz sollte um 17:30 Uhr beginnen, aber noch lassen die Trainer auf sich warten.