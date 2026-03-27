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MLS: Inter Miami benennt Tribüne nach Lionel Messi
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Videoclip • 01:43 Min
MLS-Klub Inter Miami ehrt Superstar Lionel Messi im neuen Stadion mit einer eigenen Tribüne.
Der US-Klub Inter Miami hat eine Tribüne seines künftigen Stadions nach dem argentinischen Weltmeister Lionel Messi benannt.
"Normalerweise blicken solche Ehrungen in die Vergangenheit. Diese hier ist anders. Diese hier entspringt der Gegenwart", teilte Miami mit. Der 38 Jahre alte Messi spielt seit 2023 für das MLS-Team aus Florida, mit 82 Treffern ist er Inters Rekordtorschütze.
Miami bestreitet sein erstes Spiel im 26.700 Fans fassenden Nu Stadium am 4. April gegen den FC Austin.
"Leo Messi stand" in Inter Miamis Stadion
"Jemanden zu ehren bedeutet nicht immer, ein Kapitel abzuschließen. Manchmal geht es darum zu begreifen, dass man etwas Einzigartiges miterlebt", hieß es in der Mitteilung weiter.
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Nach Messi, der Argentinien 2022 als Kapitän zum Weltmeistertitel geführt hatte, ist bereits eine Tribüne bei den Newell's Old Boys benannt.
Messi hatte bis zum Alter von 13 Jahren für den sechsmaligen Meister gespielt, seit Juni 2025 trägt eine Tribüne des Estadio Marcelo Bielsa seinen Namen. Nun folgt kein Jahr später in Miami der "Leo Messi stand".
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