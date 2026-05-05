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Neymar-Eklat in Brasilien: Superstar ohrfeigt wohl Sohn von Ex-Teamkollege im Training

Aktualisiert:

von ran

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Videoclip • 01:10 Min

Beim FC Santos soll es zu einem handfesten Eklat im Training um Superstar Neymar und den Sohn eines Ex-Real-Stars gekommen sein.

Beim FC Santos kam es offenbar zu einem brisanten Zwischenfall um Superstar Neymar.

Wie das brasilianische Portal "Globoesporte" berichtet, sollen der Flügelspieler und Teamkollege Robinho Junior im Training aneinandergeraten sein. Demnach soll Neymar dem 18-jährigen Sohn des früheren Stars von Real Madrid und brasilianischen Nationalspielers Robinho dabei sogar geschlagen haben.

Wie es weiter heißt, war ein Dribbling des Youngsters offenbar der Auslöser, das der Routinier wohl als respektlos empfunden haben soll. Der 34-Jährige hätte Robinho Jr. daraufhin aufgefordert, etwas ruhiger aufzutreten - aber offenbar ohne Erfolg.

In der Folge sei die Situation dann eskaliert. Neymar soll offenbar hart in einen Zweikampf gegangen sein, was zu einer Rangelei geführt hätte. Im Bericht ist von "Schubsereien und Gerangel" die Rede. Zudem beruft sich das Portal auf einen Santos-Spieler, der die Szene gesehen haben und die Ohrfeige bestätigen soll.

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Neymar reagiert auf angeblichen Ohrfeigen-Vorfall

Im Trainingszentrum "Rei Pele" sei die Stimmung nach der Einheit offenbar angespannt gewesen.

Die Berater des Youngsters sollen offenbar eine Erklärung vom Klub gefordert haben. Die angebliche Ohrfeige wollten sie demnach aber nicht bestätigen und betonten, dass auch der Spieler sich nicht zu dem Vorfall äußern würde.

Im Gegensatz dazu soll Neymar unmittelbar auf den Vorfall reagiert und sich reumütig gezeigt haben. "Neymar sprach mit dem jungen Spieler, um sich für sein impulsives Verhalten zu entschuldigen", heißt es in der Meldung weiter.

Laut "Globoesporte" hätten der Superstar und Robinho Jr. eigentlich ein enges Verhältnis, fast wie "Pate und Patenkind".

Sorgen um sportliche Konsequenzen muss sich der Star-Spieler offenbar aber nicht machen. Santos-Trainer Cuca bestätigte bereits seine Kaderberufung für das bevorstehende Spiel in der Copa Sudamericana gegen Recoleta FC.

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