RAN FUSSBALL: U21 U21-Trainer Di Salvo über El Mala: "Zu viel über ihn berichtet" Videoclip • 02:52 Min Link kopieren Teilen

Die Oberliga-Begegnung zwischen Rot Weiss Ahlen und Wattenscheid 09 wurde von hässlichen Szenen überschattet, die letztlich sogar zu einem Spielabbruch führten.

Skandal beim Spiel in der Oberliga Westfalen zwischen Rot Weiss Ahlen und Wattenscheid 09! Die Partie musste zuletzt am Sonntag, 22. März, von Schiedsrichter Niklas Simpson beim Stand von 3:1 für die Gäste abgebrochen werden. Grund für den Spielabbruch waren Böllerwürfe aus dem Fanblock der Ahlener. Einer dieser Böller detonierte dabei ganz in der Nähe eines Linienrichters.

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Rangeleien mit Ordnern und Festnahmen Rot Weiss Ahlen veröffentlichte anschließend ein Statement zu den Vorkommnissen und dem letztendlich notwendigen Spielabbruch. "Grund dafür waren wiederholte Vorfälle auf den Rängen, die eine Fortsetzung des Spiels nicht mehr möglich gemacht haben. Solche Situationen haben im Fußball keinen Platz", hieß es vonseiten der Gastgeber. Nach den Böllerwürfen wurde die Lage zunehmend unübersichtlich. Teile der Ahlener Anhänger stürmten auf das Spielfeld, in weiterer Folge kam es zu Rangeleien mit Ordnern und der Polizei. Deshalb führten die Beamten auch mehrere Festnahmen durch, wie später von der Polizei bestätigt wurde.

Vermummte Fans wollten Stadion-Innenraum stürmen Die Stimmung war auch schon eine längere Zeit vor dem letztendlichen Abbruch sehr angeheizt. Zahlreiche Bengalos wurden gezündet, sodass der Stadionsprecher schon vor dem eigenen Spielabbruch mit einem solchen drohen musste. Während aus dem Gästeblock Fackeln in Richtung Polizei geflogen sein sollen, versuchten ungefähr 25 vermummte Ahlen-Fans, sich Zugang zum Innenraum zu verschaffen. Dabei versuchten sie, den Zaun zum Gästeblock zu überwinden. Während das Stadion aufgrund des Abbruchs zwischenzeitlich gesperrt und anschließend geräumt wurde, verlagerten sich die Auseinandersetzungen in den Außenbereich der Arena. So kam es wohl zu Übergriffen im Bahnhofsbereich. Daher dauerte der Polizeieinsatz angeblich bis in die Abendstunden.

Ahlen droht Abstieg aus der Oberliga Offen ist nun, wie die abgebrochene Begegnung gewertet wird. Es scheint aber durchaus wahrscheinlich, dass Wattenscheid am Grünen Tisch die drei Punkte zugesprochen bekommt. Wattenscheid liegt nach 24 Partien mit 54 Punkten aktuell auf Platz 3, hat aber ein bzw. zwei Spiele weniger absolviert als die davor liegenden Teams SV Lippstadt und ASC 09 Dortmund, die ebenso jeweils 54 Zähler auf dem Konto haben. Rot Weiss Ahlen droht derweil mit nur 17 Punkten nach 22 Spielen als Vorletzter der Abstieg aus der Oberliga Westfalen.

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