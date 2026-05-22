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2. Bundesliga Relegation: Monster-Patzer! Fürth-Goalie spielt verrückt Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Für Rot-Weiss Essen steht nach dem Hinspiel-Sieg in der Zweitliga-Relegation die Tür zum Aufstieg ganz weit offen. Der Drittligist wirkt abgezockter als Greuther Fürth. Ein Kommentar.

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Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass nach dem Pokalfinale Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass nach dem Pokalfinale Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 24.05. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 25.05. 19:25 • Fussball Bundesliga-Relegation: SC Paderborn - VfL Wolfsburg (Rückspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 25.05. 19:25 • Fussball Bundesliga-Relegation: SC Paderborn - VfL Wolfsburg (Rückspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 26.05. 19:25 • Fussball Bundesliga-Relegation: SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen (Rückspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 26.05. 19:25 • Fussball Bundesliga-Relegation: SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen (Rückspiel) im Livestream Verfügbar auf Joyn 245 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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Rot-Weiss Essen: Starke Auswärtsbilanz als mögliches Faustpfand Der 1:0-Erfolg ist ein Beleg für die Kaltschnäuzigkeit der Essener. Torschütze Müsel sah bei der Ausführung des Freistoßes genau, dass Fürth-Keeper Silas Prüfrock zu weit in der Mitte stand und so das Torwarteck offen ließ. Diese Nachlässigkeit nutzte der 26-Jährige mit seinem präzisen Abschluss eiskalt aus. Dem nur 1,80 Meter große Keeper fehlten dann die berühmten Zentimeter, um doch noch an Müsels Schuss heranzukommen. Abgezockt eben. Die Essener, die durch den knappen Hinspiel-Erfolg schon reichlich Selbstvertrauen getankt haben dürften, zeigten sich in der laufenden Saison auch auswärts bislang äußerst effizient. Auf dem Weg zu Platz drei in der Abschlusstabelle der 3. Liga holte Essen starke 30 Punkte in der Fremde und war damit ligaweit eines der Topteams auf fremdem Platz. Umgekehrt schwächelte Fürth zuletzt in der 2. Bundesliga am heimischen Ronhof. Mit nur 23 Punkten war die Spielvereinigung eines der harmlosesten Teams im eigenen Stadion, lag in der Heimtabelle lediglich auf Rang 14. Ein weiterer Faktor, der für RWE spricht.

Zwischenzeitlich nur noch Fünftligist: Gelingt Essen der große Wurf? Für Rot-Weiss Essen wäre die Rückkehr in die 2. Bundesliga das nächste Kapitel eines märchenhaften sportlichen Comebacks. Immerhin war der Klub nach dem bislang letztmaligen Abstieg aus der zweithöchsten Spielklasse 2010 sogar bis in die Fünftklassigkeit durchgereicht worden und insolvent. Doch der treuen Fanszene und dem unbedingten Willen, den Verein vor dem endgültigen Aus zu bewahren, ist es zu verdanken, dass RWE nun kurz davor steht, wieder in die 2. Bundesliga zurückzukehren. Sportlich hat die Koschinat-Elf am Freitagabend schon gezeigt, dass sie mit einem Noch-Zweitligisten nicht nur mithalten kann, sondern die umkämpfte Partie auch verdient gewann - mit einer beeindruckenden Abgezocktheit.

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