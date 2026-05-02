Fußball
England: Ipswich zurück in der Premier League - Hollywood-Klub Wrexham verpasst die Playoffs
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball Bundesliga
Ilzer mit genialer Metapher: "Nachrichten von Mbappé und Haaland"
Videoclip • 01:13 Min
In der englischen Championship steht mit Ipswich Town der zweite Aufsteiger in die Premier League nach dem abschließenden Spieltag fest.
Ipswich Town steht nach Coventry City als zweiter Aufsteiger in die englische Premier League fest.
Der UEFA-Pokalsieger von 1981 holte am 46. und letzten Spieltag der zweitklassigen Championship beim 3:0 (2:0) gegen die Queens Park Rangers den benötigten Sieg, um aus eigener Kraft nur ein Jahr nach dem Abstieg wieder in die Eliteliga zurückzukehren.
George Hirst (3.) und Jaden Philogene (9.) ließen die Party an der Portman Road schon früh beginnen, Kasey McAteer (85.) beseitigte die letzten Restzweifel.
Nach dem Schlusspfiff brachen alle Dämme, die Fans feierten mit den Spielern gemeinsam den Aufstieg auf dem Platz. In der Ferne jubelte auch Edelfan Ed Sheeran. Bereits vor zwei Wochen war Coventry mit Teammanager Frank Lampard in die Premier League zurückgekehrt.
Wrexham verpasst nächsten Aufstieg
Den möglichen vierten Aufstieg nacheinander verpasste der AFC Wrexham um die Schauspieler und Miteigentümer Ryan Reynolds und Rob McElhenney dramatisch.
Die Waliser kamen nur zu einem 2:2 (2:2) gegen den FC Middlesbrough und rutschten damit noch aus den Top sechs, die für die Teilnahme an den Playoffs berechtigen, in denen der dritte und letzte Aufsteiger ermittelt wird. Wrexham war dank der Unterstützung aus Hollywood in drei Jahren aus der fünften in die zweite Liga marschiert.
Platz sechs sicherte sich Hull City, das Wrexham nach einem 2:1 (1:1) gegen Norwich City noch überholte. Im Halbfinale der Playoffs trifft Hull auf den drittplatzierten FC Millwall, der FC Southampton um den deutschen Teammanager Tonda Eckert als Vierter auf den Fünften Middlesbrough. Die Halbfinal-Hinspiele beginnen am kommenden Freitag, das Finale um den Aufstieg steigt am 23. Mai im Londoner Wembley Stadion.
Mehr entdecken
Erster Punkt für Eta: Union holt Rückstand gegen Köln auf
Bundesliga
Bayern-Noten: Fünf Fünfer und zwei Zweier
Bundesliga
Olise mit Dusel: Bayern rettet Remis gegen tapferen FCH
Bundesliga
Bundesliga - Wildes Remis um die Champions League: Stuttgart rettet späten Punkt gegen Hoffenheim
Bundesliga
Klassenerhalt fast fix! HSV siegt in Frankfurt
Bittere Pleite gegen Augsburg: Werder Bremen muss weiter um Klassenerhalt bangen