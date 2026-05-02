In der englischen Championship steht mit Ipswich Town der zweite Aufsteiger in die Premier League nach dem abschließenden Spieltag fest.

Ipswich Town steht nach Coventry City als zweiter Aufsteiger in die englische Premier League fest.

Der UEFA-Pokalsieger von 1981 holte am 46. und letzten Spieltag der zweitklassigen Championship beim 3:0 (2:0) gegen die Queens Park Rangers den benötigten Sieg, um aus eigener Kraft nur ein Jahr nach dem Abstieg wieder in die Eliteliga zurückzukehren.

George Hirst (3.) und Jaden Philogene (9.) ließen die Party an der Portman Road schon früh beginnen, Kasey McAteer (85.) beseitigte die letzten Restzweifel.

Nach dem Schlusspfiff brachen alle Dämme, die Fans feierten mit den Spielern gemeinsam den Aufstieg auf dem Platz. In der Ferne jubelte auch Edelfan Ed Sheeran. Bereits vor zwei Wochen war Coventry mit Teammanager Frank Lampard in die Premier League zurückgekehrt.