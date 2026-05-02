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3. Liga - Nach Schweinfurt und Erzgebirge Aue: Abstieg des TSV Havelse steht ebenfalls fest
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:13 Min
In der 3. Liga stehen schon am 36. Spieltag drei Absteiger fest. Nach Schweinfurt und Aue hat es auch den TSV Havelse erwischt.
Der TSV Havelse steht nach dem 1. FC Schweinfurt und Erzgebirge Aue als dritter Absteiger der 3. Liga fest.
Die Niedersachsen verloren am 36. Spieltag beim SC Verl mit 0:4 (0:3), zwei Partien vor dem Ende beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer acht Punkte.
Verl hielt die Chance auf den Aufstieg am Leben. Vor den Spielen der Konkurrenz liegen die Ostwestfalen drei Punkte hinter Rot-Weiss Essen, das am späten Nachmittag (16.30 Uhr) beim VfB Stuttgart II antritt.
Gewitter-Unterbrechung in in Aachen - Hansa verpasst Sieg
Hansa Rostock verpasste es beim 1:1 (1:0) bei Alemannia Aachen, als Sechster Druck auszuüben. Die Partie war wegen eines Gewitters in der ersten Halbzeit für über zehn Minuten unterbrochen gewesen.
Damit endet auch das zweite Gastspiel der Havelser in der 3. Liga nach nur einer Saison. Zur Spielzeit 2021/22 waren die Garbsener erstmals aufgestiegen, aber umgehend wieder in die Regionalliga Nord zurückgekehrt. Auch Zweitliga-Absteiger SSV Ulm steht als 17. mit acht Punkten Rückstand vor dem Sturz in die Viertklassigkeit.
Die Spatzen müssen um 16.30 Uhr gegen Viktoria Köln und auch die letzten beiden Partien gewinnen, um die TSG Hoffenheim II auf Rang 16 noch abfangen zu können. Die Hoffenheimer Zweitvertretung vergab ihren ersten Matchball auf den Klassenerhalt bei Jahn Regensburg mit 1:2 (0:1). Den Klassenerhalt sicherte sich der 1. FC Saarbrücken nach dem 2:0 (1:0) gegen Waldhof Mannheim.
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