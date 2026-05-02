ran Fußball Bundesliga Ilzer mit genialer Metapher: "Nachrichten von Mbappé und Haaland" Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

In der 3. Liga stehen schon am 36. Spieltag drei Absteiger fest. Nach Schweinfurt und Aue hat es auch den TSV Havelse erwischt.

Der TSV Havelse steht nach dem 1. FC Schweinfurt und Erzgebirge Aue als dritter Absteiger der 3. Liga fest. Die Niedersachsen verloren am 36. Spieltag beim SC Verl mit 0:4 (0:3), zwei Partien vor dem Ende beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer acht Punkte. FC Chelsea im Chaos: Trainersuche wird zum Problemfall - kommt Xabi Alonso? Verl hielt die Chance auf den Aufstieg am Leben. Vor den Spielen der Konkurrenz liegen die Ostwestfalen drei Punkte hinter Rot-Weiss Essen, das am späten Nachmittag (16.30 Uhr) beim VfB Stuttgart II antritt.

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