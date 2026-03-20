FC Liverpool beklagt Rassismus gegen Ibrahima Konate

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Rassismus-Eklat in England: Der FC Liverpool beklagt Anfeindungen gegen Ibrahima Konate im Netz.

Der englische Meister FC Liverpool hat Rassismus gegen seinen Profi Ibrahima Konate beklagt und die Social-Media-Unternehmen zum Handeln aufgefordert.

"Dieses Verhalten ist absolut inakzeptabel", hieß es in einer Stellungnahme der "Reds" über die Anfeindungen: "Es ist entmenschlichend, feige und von Hass getrieben. Rassismus hat im Fußball, in der Gesellschaft und nirgendwo sonst etwas verloren – weder online noch offline."

Für Liverpool ist klar: "So darf es nicht weitergehen." Die Betreiber der Plattformen im Netz müssten ihrer Verantwortung endlich gerecht werden "und jetzt handeln". Allzu oft "versagen sie dabei".

Dieser Art von Nachrichten keinen Einhalt zu gebieten, sei "eine bewusste Entscheidung – und eine, die Spielern, Familien und Gemeinschaften im gesamten Spiel weiterhin schadet".

Der frühere Leipziger Konate (26) war im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Galatasaray am vergangenen Mittwoch mit seinem Gegenspieler Victor Osimhen aneinandergeraten.