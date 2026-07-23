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Hull City: Klub-Boss Acun Ilicali postet gesamte Transferliste
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:13 Min
Beim englischen Premier-League-Aufsteiger Hull City hat Besitzer Acun Ilicali mit einem Post zu den laufenden Kaderplanungen für Aufsehen gesorgt.
Während die meisten Klubs beim Thema Transfer- und Kaderplanung öffentlich sehr wortkarg auftreten und ein großes Geheimnis daraus machen, hat Hull Citys Boss Acun Ilicali nun mit einem kuriosen Post für Aufsehen gesorgt.
Der türkische Besitzer postete nämlich die Transfer-Pläne des Premier-League-Aufsteigers auf "X" (ehemals Twitter).
"Um unangebrachte Spekulationen zu vermeiden und euch mehr Informationen zu geben, möchte ich euch hier unseren aktuellen Stand in Sachen Transfers mitteilen, der einige Hinweise enthält :)", schrieb Ilicali und fügte eine Liste von Spielern an, die vermeintlich zu Hull wechseln könnten.
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Hull City: Drei Neuzugänge sind bereits fix
Allerdings spoilert Ilicali dabei natürlich nicht die gesamten Transferaktivitäten, sondern teaserte eher ein wenig an. So sind nicht die Namen der angeblichen Wunschkandidaten zu sehen, sondern lediglich die Flagge der Nation, aus der der Spieler kommt - sowie eine prozentuelle Wahrscheinlichkeit eines möglichen Transfers.
Nach dem Aufstieg hat Hull bislang drei neue Spieler offiziell verpflichtet. Torhüter Jack Butland kam von Glasgow Rangers, Matt Targett von Newcastle United und Oscar Zambrano vom slowenischen Verein NK Maribor. Die drei Neuzugänge werden im Post ebenfalls erwähnt.
Doch damit ist das Einkaufs-Tour von Hull City wohl lange noch nicht beendet, wenn man Ilicali Liste glaubt.
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Welchen Deutsch-Türken hat Hull City im Visier?
Auf der Liste stehen noch elf weitere Akteure, bei denen sich der Klub offenbar Chancen auf eine Verpflichtung ausrechnet. Der Transfer eines japanischen Spielers soll demnach mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent so gut wie durch sein. Dabei dürfte es sich sehr wahrscheinlich um den ablösefreien Hidemasa Morita handeln, der zuletzt bei Sporting Lissabon unter Vertrag stand.
Geht man die Liste dann Spieler für Spieler durch, fällt an 14. Position ein Akteur auf, der sowohl die türkische als auch deutsche Staatsbürgerschaft hat. Prominente Beispiele, die dieses Kriterium erfüllen würden, wären Kenan Yildiz (Juventus Turin), Hakan Calhanoglu (Inter Mailand), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Atakan Karazor (VfB Stuttgart) oder auch Schalke-Juwel Mertcan Ayhan.
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