ran Fußball Champions League: Brandstiftung und Demolierung - Ausschreitungen in Paris Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Oliver Glasner hat sich in England ein Denkmal gebaut und mit Crystal Palace die Conference League gewonnen. Nun zieht der Österreicher weiter - doch wohin?

Nach dem Gewinn des FA Cups hat Oliver Glasner bei Crystal Palace tatsächlich noch einen obendrauf gesetzt: In Leipzig hat der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt die Conference League gewonnen. Es ist nach 2022 bereits sein zweiter Europapokal-Triumph. Nun verlässt er die Süd-Londoner nach einem Streit mit den Besitzern und um den nächsten Schritt zu machen. Doch bei welchem Klub heuert der Österreicher an? Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano soll Glasner momentan bereits einen Favoriten haben, doch offiziell ist noch nichts. ran hat die Optionen für Glasner zusammengefasst.

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AC Mailand Nachdem die AC Mailand Anfang März das Derby gegen Inter gewann, schielte der Klub noch leise auf die Meisterschaft. Danach folgte jedoch ein beispielloser Absturz, Milan wurde am Ende nur Fünfter und verpasste sogar die Champions League. Daraufhin wurde die gesamte sportliche Führung, darunter auch Trainer Massimiliano Allegri, entlassen. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano soll es bereits ein Treffen zwischen den Mailänder Verantwortlichen und Glasner gegeben haben. Rund sechs Stunden hätten sich die Anwesenden beraten. Nach dem Gespräch soll Glasner nun Mailand priorisieren.

Manchester City Die aktuell attraktivste offene Trainerstelle in England ist die bei Manchester City. Nach dem Abschied von Pep Guardiola steht noch kein Nachfolger fest. Einerseits wäre es töricht von den Verantwortlichen, sich nicht mit Glasner auseinanderzusetzen. Andererseits: Mit Enzo Maresca soll laut verschiedener Experten und Medienberichte bereits ein Nachfolger in den Startlöchern stehen.

Real Madrid Die zweite Option und die wohl attraktivste Trainerstelle im ganzen Weltfußball ist Real Madrid. Die "Königlichen" stecken in einer handfesten Krise, der wohl schlimmsten in diesem Jahrtausend. Alvaro Arbeloa wird nach dem gescheiterten Engagement von Xabi Alonso in der kommenden Saison nicht mehr Hauptübungsleiter sein. Allerdings ist auch hier ein Nachfolger bereits so gut wie fix: Jose Mourinho wird die "Blancos" mit großer Wahrscheinlichkeit wohl übernehmen.

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SSC Neapel In Neapel steht ebenfalls ein Umbruch an der Seitenlinie an. Antonio Conte verlässt den Klub nach zwei Spielzeiten. Mit elf Punkten Rückstand in der Serie A auf Meister Inter Mailand verpasste die SSC nach der Meisterschaft im Vorjahr diesmal deutlich den Titel. Allerdings ist laut "Sky" ebenjener gerade erst bei der AC Mailand entlassene Allegri offenbar Favorit auf die Conte-Nachfolge.