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Manchester City: Pep Guardiola bringt Vincent Kompany als Nachfolger ins Gespräch
Veröffentlicht:von ran
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Pep Guardiola und Tochter Maria mit Gänsehaut-Szene
Videoclip • 01:01 Min
Was passiert in Zukunft mit Pep Guardiola? Der Spanier spricht über einen möglichen Nachfolger bei Manchester City - und nennt dabei Bayern-Trainer Vincent Kompany.
Pep Guardiola hat erneut öffentlich seinen ehemaligen Spieler Vincent Kompany als möglichen zukünftigen Trainer von Manchester City ins Gespräch gebracht.
Der City-Coach erklärte, er habe Kompany bereits früh als kommenden Top-Trainer identifiziert: "Ich sagte das schon vor langer Zeit, als wir im FA Cup oder Carabao Cup gegen Burnley gespielt haben. Ich sah die Spiele und dachte: Dieser Mann wird früher oder später hier Trainer werden."
Guardiola zeigte sich zudem überzeugt, dass ManCity eine besondere Rolle in Kompanys Karriereplanung spielen wird: "Ich bin ziemlich sicher, dass Manchester in seinem Herzen und in seinem Kopf ist. Hoffentlich kreuzen sich unsere Wege irgendwann in seinem Leben."
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Wie Mikel Arteta: Vincent Kompany ehemaliger Guardiola-Schützling
Kompany kennt den Klub in- und auswendig – er trug über zehn Jahre das Trikot der "Citizens" und war bis zu seinem Abschied 2019 Kapitän unter Guardiola.
Auf der internen Kandidatenliste von Manchester City sollen laut dem britischen Fachblatt "Telegraph" derzeit vor allem drei Namen stehen: Enzo Maresca, Xabi Alonso sowie eben Kompany.
Kompany selbst hatte sich zuletzt unmissverständlich geäußert: "Mein einziges Ziel ist der 100-prozentige Fokus auf den FC Bayern München. Ich habe null Gedanken an etwas anderes als meine Spieler und meine Mannschaft."
Sein Vertrag an der Isar läuft noch bis 2029.
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