Was passiert in Zukunft mit Pep Guardiola? Der Spanier spricht über einen möglichen Nachfolger bei Manchester City - und nennt dabei Bayern-Trainer Vincent Kompany.

Pep Guardiola hat erneut öffentlich seinen ehemaligen Spieler Vincent Kompany als möglichen zukünftigen Trainer von Manchester City ins Gespräch gebracht.

Der City-Coach erklärte, er habe Kompany bereits früh als kommenden Top-Trainer identifiziert: "Ich sagte das schon vor langer Zeit, als wir im FA Cup oder Carabao Cup gegen Burnley gespielt haben. Ich sah die Spiele und dachte: Dieser Mann wird früher oder später hier Trainer werden."

Guardiola zeigte sich zudem überzeugt, dass ManCity eine besondere Rolle in Kompanys Karriereplanung spielen wird: "Ich bin ziemlich sicher, dass Manchester in seinem Herzen und in seinem Kopf ist. Hoffentlich kreuzen sich unsere Wege irgendwann in seinem Leben."