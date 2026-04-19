Premier League: FC Liverpool gewinnt Merseyside-Derby

Lobeshymne auf Bayern-Stars: Söder wünscht sich FCB-Achse bei der WM

In der Premier League hat der FC Liverpool das Stadtderby gegen Everton dank Virgil van Dijk für sich entschieden.

Der FC Liverpool hat dank Virgil van Dijk das Merseyside-Derby gewonnen und einen großen Schritt in Richtung Champions League gemacht.

Der englische Meister baute seinen Vorsprung durch das 2:1 (1:0) beim FC Everton auf sieben Punkte auf den sechstplatzierten Klub-Weltmeister FC Chelsea aus. Kapitän van Dijk erzielte in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer per Kopf (90.+10).

Fünf Tage nach dem Aus im Viertelfinale der Königsklasse gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain gingen die Gäste mit Nationalspieler Florian Wirtz in der Startelf durch Mohamed Salah (29.) in Führung.