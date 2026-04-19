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Premier League: FC Liverpool gewinnt Merseyside-Derby
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:49 Min
In der Premier League hat der FC Liverpool das Stadtderby gegen Everton dank Virgil van Dijk für sich entschieden.
Der FC Liverpool hat dank Virgil van Dijk das Merseyside-Derby gewonnen und einen großen Schritt in Richtung Champions League gemacht.
Der englische Meister baute seinen Vorsprung durch das 2:1 (1:0) beim FC Everton auf sieben Punkte auf den sechstplatzierten Klub-Weltmeister FC Chelsea aus. Kapitän van Dijk erzielte in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer per Kopf (90.+10).
Fünf Tage nach dem Aus im Viertelfinale der Königsklasse gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain gingen die Gäste mit Nationalspieler Florian Wirtz in der Startelf durch Mohamed Salah (29.) in Führung.
Liverpool bangt um Keeper Mamardaschwili
Everton glich nach der Pause durch Beto (54.) allerdings aus. Bei dieser Aktion verletzte sich Liverpools Torhüter Giorgi Mamardaschwili offenbar schwerer am Knie, der Georgier wurde mit einer Trage vom Platz gebracht. Van Dijk hatte dann das letzte Wort.
Liverpool hat in dieser Saison keine Chance mehr auf einen Titel. Die erneute Qualifikation für die Champions League ist das Minimalziel.
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