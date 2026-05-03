Premier League: Tottenham Hotspur überrascht bei Aston Villa und verlässt Abstiegsränge

Tottenham Hotspur setzt ein erneutes Lebenszeichen im Abstiegskampf. Mit dem Sieg im Auswärtsspiel bei Aston Villa springen die Londoner auch über den Strich.

Der abstiegsbedrohte Premier-League-Riese Tottenham Hotspur wehrt sich gegen den Gang in die englische Championship. Am Sonntagabend siegte das Team von Teammanager Roberto De Zerbi überraschend 2:1 (2:0) beim Champions-League-Aspiranten Aston Villa und steht erstmals seit einem Monat wieder auf einem Nichtabstiegsplatz.

Vor allem dank einer starken ersten Hälfte ist Tottenham nun seit drei Spielen in Serie ungeschlagen, es war der zweite Sieg in Serie.

Drei Spieltage vor dem Saisonende haben die Spurs, die gegen den ersten Abstieg seit 1977 ankämpfen, 37 Punkte auf dem Konto - und damit einen mehr als der Tabellen-18. West Ham United. Der FC Burnley und Schlusslicht Wolverhampton Wanderers sind bereits abgestiegen.

Conor Gallagher (12.) und der brasilianische Stürmer Richarlison (25.) brachten die Spurs früh auf die Siegerstraße. In der zweiten Halbzeit konzentrierten sich die Gäste zunehmend auf die Defensive. Der Anschlusstreffer durch Emiliano Buendia für Aston Villa kam zu spät (90.+6).