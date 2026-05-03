ran Fußball Bundesliga FC Bayern schwaches Standing in Europa? Kompany reagiert Videoclip • 03:06 Min Link kopieren Teilen

Die Saisons in Europa neigen sich dem Ende entgegen. So sieht es aktuell in den wichtigsten Ligen aus.

In Deutschland hat sich Im Meisterschaftsrennen einmal mehr der FC Bayern durchgesetzt und auch in Italien geht der Scudetto wieder mal an Inter Mailand. Bereits zuvor konnte der PSV Eindhoven in den Niederlanden über einen ganz frühen Gewinn der Meisterschaft freuen. In Spanien trennt derweil den FC Barcelona nur noch ein Sieg vom Titelgewinn. Doch in einigen europäischen Ligen ist das Meisterrennen noch richtig spannend. ran blickt auf die europäischen Top-Ligen und weitere ausgewählte Meisterschaften.

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In der Bundesliga ist die Entscheidung längst gefallen. FC Bayern München hat sich wie erwartet ganz klar durchgesetzt. Zudem konnten die Münchner den Torrekord von 101 Treffern (1971/72) deutlich übertreffen. Zwei Spiele vor dem Saisonende haben die Kompany-Bayern satte 116 Treffer erzielt.

Auch die englische Meisterschaft schien eine recht klare Angelegenheit zu werden. Der FC Arsenal wurde jedoch von einem Formtief eingeholt und muss nun wieder heftig um den ersten Titelgewinn seit 2003/04 zittern. Damals gelang den "Gunners" dies ohne eine einzige Niederlage. Das Team von Arsene Wenger ging in der Folge als "Invincibles" in die Geschichte ein. Zwar führt der FC Arsenal Stand jetzt die Tabelle an, jedoch sind die sechs Zähler Vorsprung trügerisch, weil Manchester City zwei Spiele weniger auf dem Konto hat. Sollten die Skyblues beide Partien gewinnen und dabei insgesamt vier Tore mehr erzielen als die jeweiligen Gegner, wäre man an Arsenal vorbei. Alles deutet auf ein Herzschlagfinale hin.

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Hansi Flick steht mit dem FC Barcelona kurz vor seinem zweiten Meistertitel. Es wäre die erste Titelverteidigung in La Liga seit 2018/19, als Barca selbst zwei Meisterschaften in Folge gewinnen konnte. Der Vorsprung auf Real Madrid beträgt vier Spieltage vor dem Ende stolze elf Punkte. Man braucht kein Prophet zu sein, um zu sagen, dass sich Barca das nicht mehr nehmen lassen wird.

Zwischenzeitlich schien der AC Mailand das Titelrennen noch spannend machen zu können, doch dann rutschten die Rossoneri in eine kleine Krise. Inter Mailand konnte das nutzen und steht inzwischen als Meister der Serie A fest. Der Vorsprung auf den SSC Neapel beträgt drei Partien vor Saisonende zwölf Punkte. IAuch die SSC Neapel kann sich noch Chancen ausrechnen, angewiesen sind beide Klubs allerdings auf Ausrutscher von Inter.

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In Frankreich könnte Paris Saint-Germain die fünfte Meisterschaft in Folge feiern. Komplett sicher fühlen darf sich PSG allerdings noch nicht. Mit dem RC Lens befindet sich ein Team lediglich sechs Punkte hinter dem amtierenden Champions-League-Sieger. Die Duelle mit den Bayern haben dafür gesorgt, dass PSG die Ligue 1 ein wenig schleifen gelassen hat. Normalerweise sollte an den letzten drei Spieltagen aus Paris-Sicht aber nichts schief gehen.

In den Niederlanden ist die Meisterschaft entschieden. Die PSV Eindhoven dominiert die Liga in dieser Spielzeit nach Belieben und darf sich zum dritten Mal in Folge über den Titel freuen. Bereits am Osterwochenende konnte das Team vom Sofa aus jubeln. Der Vorsprung beträgt 17 Zähler.

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In der Premiership in Schottland bahnt sich indes eine der größten Sensationen der jüngeren Fußballgeschichte an. Drei Spieltage vor Schluss steht der Heart of Midlothian Football Club punktgleich mit Celtic Glasgow an der Spitze. Das Team hat zudem noch ein Spiel mehr als die Glasgower. Zum ersten Mal seit 1985 (!!!) könnte der schottische Meister also nicht Celtic oder Glasgow Rangers heißen. Allerdings: Wir befinden uns in der Meisterrunde der Top-Teams. Selbst die Rangers darf man bei vier Zählern Rückstand nicht abschreiben.

Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Der FC Thun hat sich in der Schweiz durchgesetzt - und das erstaunlich früh. Drei Spieltage vor dem Ende der Saison ist dem Klub die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen, da der Vorsprung auf St. Gallen und Lagano jeweils elf Zähler beträgt.