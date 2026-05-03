Fußball
La Liga: Real Madrid gewinnt gegen Espanyol Barcelona - und sorgt für Titel-Showdown im Clásico
Veröffentlicht:von SID
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Hoeneß: Wechsel zu Real Madrid?
Videoclip • 01:07 Min • Ab 12
Real Madrid hat die Entscheidung im Meisterschaftsrennen der spanischen La Liga vertagt. Die Madrilenen siegten bei Espanyol Barcelona mit 2:1.
Real Madrid hat mit einem Arbeitssieg die vorzeitige Meisterkrönung des FC Barcelona noch einmal verhindert - und damit für den großen Showdown in La Liga gesorgt. Madrid gewann am Sonntagabend bei Espanyol Barcelona mit 2:0 (1:0), damit kann die Titelentscheidung nun ausgerechnet im Clásico fallen.
Am kommenden Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) empfängt Barca die Königlichen, schon ein Unentschieden reicht der Mannschaft von Trainer Hansi Flick dann für die 29. Meisterschaft.
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La Liga: Real Madrid ohne realistische Titelchance
Selbst wenn Rekordchampion Real (36 Titel) die Meisterfeier im Stadion des Erzrivalen mit einem Sieg verhindert, wird im Saisonendspurt keine echte Spannung mehr aufkommen. Vier Spieltage vor Schluss liegt Barcelona elf Punkte vor Madrid, noch zwölf Punkte sind maximal zu gewinnen.
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Am Sonntagabend sorgte Vinicius Júnior mit einem Doppelschlag (55./66.) für den Sieg bei Barcas Stadtrivalen. Platz zwei ist den Königlichen kaum noch zu nehmen, der Vorsprung auf den FC Villarreal beträgt neun Punkte.
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