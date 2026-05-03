Real Madrid hat die Entscheidung im Meisterschaftsrennen der spanischen La Liga vertagt. Die Madrilenen siegten bei Espanyol Barcelona mit 2:1.

Real Madrid hat mit einem Arbeitssieg die vorzeitige Meisterkrönung des FC Barcelona noch einmal verhindert - und damit für den großen Showdown in La Liga gesorgt. Madrid gewann am Sonntagabend bei Espanyol Barcelona mit 2:0 (1:0), damit kann die Titelentscheidung nun ausgerechnet im Clásico fallen.

Am kommenden Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) empfängt Barca die Königlichen, schon ein Unentschieden reicht der Mannschaft von Trainer Hansi Flick dann für die 29. Meisterschaft.