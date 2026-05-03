Inter Mailand bezwingt Parma Calcio ungefährdet mit 2:0 und sichert sich vorzeitig den italienischen Meistertitel.

Jubel in Schwarz-Blau: Inter Mailand hat zum 21. Mal die italienische Meisterschaft gewonnen. Die Mannschaft um den Deutschen Yann Bisseck machte den Scudetto am Sonntagabend mit einem 2:0 (1:0) gegen Parma Calcio vorzeitig perfekt. Drei Spieltage vor Schluss sind die Nerazzurri an der Tabellenspitze nicht mehr einzuholen.

Der frühere Gladbacher Marcus Thuram (45.+1.) und der ehemalige Dortmunder Henrich Mchitarjan (80.) trafen für Inter zum 26. Saisonsieg.

Die Mailänder liegen damit zwölf Punkte vor der SSC Neapel, die im vergangenen Jahr triumphiert hatte. Bereits ein Remis hätte Inter für den Titel genügt. Bisseck, der auf ein Länderspiel für die DFB-Auswahl kommt, stand in der Startelf.