Für Tottenham Hotspur wird die Luft im Abstiegskampf der Premier League immer dünner. Gegen Brighton & Hove Albion verspielten die Londoner den ersten Sieg im Kalenderjahr 2026 kläglich.

Der kriselnde Traditionsklub Tottenham Hotspur hat auch beim Heimdebüt von Teammanager Roberto De Zerbi den ersten Ligasieg des Jahres 2026 verpasst.

Gegen De Zerbis Ex-Klub Brighton & Hove Albion kamen die Londoner nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und warten nun schon seit 15 Partien auf einen Sieg in der englischen Premier League. Nach 33 von 38 Spieltagen bleibt Tottenham somit auf einem Abstiegsplatz.

Pedro Porro (39.) und der Ex-Leipziger Xavi Simons (77.) brachten die Spurs zweimal in Führung. Die von Fabian Hürzeler trainierten Gäste kamen durch Kaoru Mitoma (45.+3) nach Flanke von Nationalspieler Pascal Groß sowie Georginio Rutter (90.+5) aber jeweils zurück.