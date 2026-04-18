Premier League
Premier League: Tottenham verspielt ersten Sieg 2026 in der Nachspielzeit und bleibt auf Abstiegsplatz
Aktualisiert:von SID
ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 01:35 Min
Für Tottenham Hotspur wird die Luft im Abstiegskampf der Premier League immer dünner. Gegen Brighton & Hove Albion verspielten die Londoner den ersten Sieg im Kalenderjahr 2026 kläglich.
Der kriselnde Traditionsklub Tottenham Hotspur hat auch beim Heimdebüt von Teammanager Roberto De Zerbi den ersten Ligasieg des Jahres 2026 verpasst.
Gegen De Zerbis Ex-Klub Brighton & Hove Albion kamen die Londoner nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und warten nun schon seit 15 Partien auf einen Sieg in der englischen Premier League. Nach 33 von 38 Spieltagen bleibt Tottenham somit auf einem Abstiegsplatz.
Pedro Porro (39.) und der Ex-Leipziger Xavi Simons (77.) brachten die Spurs zweimal in Führung. Die von Fabian Hürzeler trainierten Gäste kamen durch Kaoru Mitoma (45.+3) nach Flanke von Nationalspieler Pascal Groß sowie Georginio Rutter (90.+5) aber jeweils zurück.
Newcastle verliert mit Joker Woltemade
Ein Tottenham-Sieg hätte auch den Abstieg der Wolverhampton Wanderers besiegelt. Das Schlusslicht hatte zuvor 0:3 (0:2) bei Leeds United verloren, nach acht Jahren in der Premier League ist der Gang in die Zweitklassigkeit aber nur noch eine Frage der Zeit.
Erneut nur als Joker zum Einsatz kam Nationalspieler Nick Woltemade bei der 1:2 (0:1)-Heimniederlage von Newcastle United gegen den AFC Bournemouth. Während Woltemade erst in der 86. Minute aufs Feld kam, spielte sein Teamkollege Malick Thiaw 90 Minuten durch. Newcastle hinkt auf Rang 14 weiter den eigenen Erwartungen hinterher.
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