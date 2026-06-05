ran Fußball WM 2026: Brasilianisch beim DFB! Pavlovic zaubert Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Am Samstagabend tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu ihrem letzten Testspiel vor Beginn der Weltmeisterschaft an. Ab 20:30 Uhr geht es im Soldier Field in Chicago gegen Gastgeber USA (im Liveticker). Vor dem Härtetest stellen sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und Offensivstar Florian Wirtz den Fragen der Journalisten. ran begleitet die Pressekonferenz im Liveticker.

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+++ Update, 19:50 Uhr: Nagelsmann mit Update zu Neuer +++ "Es geht ihm gut. Er ist auf dem Weg zu bester Fitness, trotzdem wollen wir morgen noch kein Risiko eingehen und der Struktur noch die Zeit geben und die Wahrscheinlichkei erhöhen, dass es dann durch das Turnier perfekt verläuft und nichts passiert. Die Wade hatte ein paar Vorverletzungen. Richtung erstes Gruppenspiel wird er topfit sein und auch nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen.“

+++ Update, 19:48 Uhr: Wie gut ist Wirtz in Form? +++ "Ich fühle mich sehr, sehr gut, sehr fit. Ich weiß nicht, ob ich in Topform bin. Ich bin bereit, meine Rolle anzunehmen und voranzugehen – und ich habe richtig Lust auf das Turnier."

+++ Update, 19:45 Uhr: Nagelsmann und Wirtz da +++ Nach einer rund 15 Minuten andauernden Verspätung haben Nagelsmann und Wirtz nun auf dem Podium vor den Journalisten Platz genommen.

+++ Update, 19:15 Uhr: Willkommen zur Pressekonferenz +++ In rund 15 Minuten beginnt die Pressekonferenz des DFB-Teams vor dem Duell mit Gastgeber USA am Samstagabend. Stellung beziehen dabei Bundestrainer Julian Nagelsmann und Offensivstar Florian Wirtz.

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