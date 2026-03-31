FC Barcelona: Ex-Bayern-Star Douglas Costa rät Robert Lewandowski zu Juventus-Transfer

ran Fußball FC Barcelona: Regen-Chaos flutet Kommentatoren-Plätze Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Die Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Barcelona ist weiterhin offen. Nun meldet sich mit Douglas Costa ein ehemaliger Bayern-Kollege des Polen zu den Gerüchten um einen Transfer zu Juventus Turin zu Wort.

Wie geht es mit Robert Lewandowski ab dem Sommer 2026 sportlich weiter? Diese Frage beschäftigt sowohl den Polen als auch seinen Klub FC Barcelona. Denn der Vertrag des überragenden Torjägers endet am 30. Juni, noch steht nicht fest, wo der mittlerweile 37-Jährige seine Karriere fortsetzen wird. WM-Testspiele: Die größten Gewinner und Verlierer im DFB-Team Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass Juventus Turin Interesse an einer Verpflichtung des routinierten Stürmers haben soll.

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