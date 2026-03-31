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FC Barcelona: Ex-Bayern-Star Douglas Costa rät Robert Lewandowski zu Juventus-Transfer
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:04 Min
Die Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Barcelona ist weiterhin offen. Nun meldet sich mit Douglas Costa ein ehemaliger Bayern-Kollege des Polen zu den Gerüchten um einen Transfer zu Juventus Turin zu Wort.
Wie geht es mit Robert Lewandowski ab dem Sommer 2026 sportlich weiter? Diese Frage beschäftigt sowohl den Polen als auch seinen Klub FC Barcelona.
Denn der Vertrag des überragenden Torjägers endet am 30. Juni, noch steht nicht fest, wo der mittlerweile 37-Jährige seine Karriere fortsetzen wird.
Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass Juventus Turin Interesse an einer Verpflichtung des routinierten Stürmers haben soll.
"Er wäre eine Bereicherung": Douglas Costa rät Lewandowski zu Juve-Wechsel
Mit Douglas Costa hat ein ehemaliger Bayern-Mitspieler Lewandowskis eine klare Meinung zu einem mögliche Engagement des Torjägers bei der "Alten Dame".
"Robert trifft auf jede erdenkliche Weise. Er wäre eine Bereicherung für Juventus, und ich würde ihm raten, das schwarz-weiße Trikot zu tragen", sagte Costa zu "Tuttosport". Am Rande der WM-Qualifikations-Playoffs zuletzt zwischen Polen und Albanien (2:1) soll es zu einem Treffen von Lewandowski mit Verantwortlichen von Juventus Turin gekommen sein.
Costa und Lewandowski verbrachten drei gemeinsame Jahre an der Säbener Straße, kennen sich also bestens. Zudem spielte der Brasilianer auch selbst für Juventus Turin, kennt also die Verhältnisse beim italienischen Topklub.
Während Lewandowski nach wie vor auf höchsten europäischem Niveau aktiv ist, spielt der 35-jährige Costa in Italien beim aktuellen Viertligisten Chievo Verona.
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