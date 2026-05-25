Tennis
French Open: Lys setzt starkes Zeichen - Maria schon raus
Aktualisiert:von SID
Gemischte Gefühle bei den deutschen Tennis-Damen in Paris. Während Eva Lys ein starkes Signal sendet, ist für Tatjana Maria Endstation.
Starkes Zeichen von Eva Lys: Die Hamburgerin hat bei den French Open (im kostenlosen Livestream auf Joyn) überzeugend die zweite Runde erreicht. Die 24-Jährige gewann am Montag ihr Duell mit der Kroatin Petra Marcinko 6:3, 6:0.
Für Lys, die zuletzt in der Weltrangliste nach Knieproblemen auf Rang 81 abgerutscht ist, ein wichtiges Erfolgserlebnis.
Für Tatjana Maria sind die French Openkurz nach dem Auftakt dagegen schon wieder vorbei.
Gegen die favorisierte und gesetzte Belgierin Elise Mertens hielt die 38 Jahre alte Tennisspielerin aus Bad Saulgau bei großer Nachmittagshitze anfangs gut mit - am Ende reichte es beim 5:7, 0:6 aber nicht zu einer Überraschung für die deutsche Nummer zwei.
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Siegemund trifft auf Osaka
Vor Lys war schon Tamara Korpatsch in die zweite Runde eingezogen. Auch Ella Seidel ist am Montag noch im Einsatz. Die deutsche Nummer eins Laura Siegemund nimmt es erst am Dienstag mit der viermaligen Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka auf.
Für Lys geht es nun gegen die erfahrene Rumänin Sorana Cirstea weiter, die an der Seine an Position 18 gesetzt ist. In der Form vom Montag muss sich Lys keinesfalls verstecken, auch wenn sie das bislang letzte wichtige Match gegen Cirstea verloren hat - in der ersten Runde der Australian Open im Januar.
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