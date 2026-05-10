La Liga
FC Barcelona - Real Madrid live & kostenlos: Wer überträgt den Clasico heute zu welcher Uhrzeit live im TV, Ticker und im Livestream?
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
Nach Traumtor: Kind eskaliert auf Tribüne komplett
Videoclip • 01:14 Min
Am 35. Spieltag von La Liga empfängt der FC Barcelona Real Madrid zum Clasico. So seht ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.
Clasico live: So seht ihr Barca vs. Real heute kostenlos
Bei Real Madrid herrscht aktuell absolutes Chaos. Zuletzt kam es zu einer Schlägerei zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni, bei welcher der Uruguayer Verletzungen erlitt, die sogar eine Einlieferung in eine Klinik zur Folge hatten.
Gleichzeitig gibt es eine Petition von Real-Fans, dass Kylian Mbappe den Verein verlassen soll. Laut einem Bericht von "The Athletic" geriet der Franzose zuvor mit einem Mitglied des Trainerteams aneinander und beleidigte dieses.
Sportlich gesehen ist die Saison für Real praktisch beendet. In der Champions League und im Pokal ist der Rekordmeister bereits ausgeschieden, in der Liga liegen die "Königlichen" vier Spieltage vor Schluss elf Punkte hinter dem FC Barcelona. Sollte Real den Clasico nicht gewinnen, wären die Katalanen Meister.
Für die Mannschaft von Hansi Flick wiederum geht es also darum, die Meisterschaft und damit die erfolgreiche Titelverteidigung gegen den Erzrivalen klarzumachen. Zuletzt gewann der FC Barcelona zehn Ligaspiele in Folge, im Pokal und in der Champions League zogen die Katalanen allerdings jeweils gegen Atletico Madrid den Kürzeren.
Den letzten Clasico im Super Cup gewannen die Katalanen mit 3:2, in der Liga hieß der Sieger in der Hinrunde Real Madrid (2:1).
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FC Barcelona vs. Real Madrid live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort
Spiel: FC Barcelona vs. Real Madrid
Wettbewerb: La Liga; 35. Spieltag
Datum: 10. Mai 2026
Uhrzeit: 21:00 Uhr
Austragungsort: Spotify Camp Nou (Barcelona)
FC Barcelona gegen Real Madrid live: Läuft der Clasico in La Liga im Free-TV?
Nein, das Spiel wird nicht live im Free-TV übertragen.
Real Madrid zu Gast beim FC Barcelona: Wird das Spiel im Pay-TV zu sehen sein?
Ja, im Pay-TV überträgt DAZN das Spiel live. Um den linearen Sender sehen zu können, müsst ihr ihn zu einem bestehenden Pay-TV-Abo hinzufügen.
El Clasico zwischen Barca und Real: Wo läuft die La-Liga-Partie kostenlos im Livestream?
Im Livestream seht ihr das Spiel ebenfalls bei DAZN. Der Streamingdienst bietet
FC Barcelona - Real Madrid: Gibt es einen Liveticker zum Spiel?
Einen Liveticker zum FC Barcelona gegen Real Madrid gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
FC Barcelona vs. Real Madrid: TV, Livestream, Liveticker - Übersicht zur Übertragung des Clásico
Spiel: FC Barcelona vs. Real Madrid
Datum und Uhrzeit: 10. Mai 2026; 21:00 Uhr
Trainer: Hansi Flick (FC Barcelona), Alvaro Arbeloa (Real Madrid)
Free-TV: -
Pay-TV: DAZN
Livestream: DAZN
Liveticker: ran.joyn.de
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