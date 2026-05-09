Real Madrid - Nach heftigem Eklat in der Kabine: Trainer Arbeloa trifft Entscheidung

ran Fußball Real-Star vor OP: WM-Traum platzt wohl endgültig Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

In der Causa Federico Valverde gegen Aurelien Tchouameni trifft Real-Coach Alvaro Arbeloa eine Entscheidung.

Entscheidung bei Real Madrid: Cheftrainer Alvaro Arbeloa wird in der Angelegenheit Federico Valverde vs. Aurelien Tchouameni auf weitere Sanktionen verzichten. "Was ich nicht tun werde, ist, sie auf einem Scheiterhaufen auf dem Stadtplatz zu verbrennen, denn das haben sie nicht verdient. Es ist Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen", kündigte er auf der Pressekonferenz vor dem Clasico gegen den FC Barcelona (So., ab 21 Uhr im Liveticker) an. Real Madrid versinkt im Chaos: An diesem Verein ist nichts Königliches mehr - ein Kommentar Bei einer Schlägerei zwischen Tchouameni und Valverde erlitt der Uruguayer Verletzungen, die sogar eine Einlieferung in eine Klinik zur Folge hatten. Damit fällt der Mittelfeldspieler für den Clasico definitiv aus. Tchouameni wäre hingegen aus sportlicher Sicht einsatzbereit.

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Eskalation bei Real Madrid Die Situation zwischen Valverde und Tchouameni soll nach dem Training in der Kabine eskaliert sein, weil der Uruguayer während der Einheit sehr hart zu Werke gegangen sein dürfte. Während der Handgreiflichkeiten soll dann Valverde mit dem Kopf gegen einen Tisch gestoßen sein, wobei sich der Südamerikaner eine Platzwunde zuzog. Der Teamarzt nähte die Wunde, dennoch kam Valverde anschließend routinemäßig in eine Klinik. "Während des Streits stieß ich versehentlich mit der Stirn gegen einen Tisch und zog mir dabei eine kleine Schnittwunde zu, die einen Routinebesuch im Krankenhaus erforderte", schrieb Valverde bei "Instagram". "Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, denn die Situation schmerzt mich, der Moment, den wir gerade durchmachen, schmerzt mich", so der Sportler.

500.000 Euro Strafe für Valverde und Tchouameni Und weiter: "In einer normalen Umkleidekabine kommen solche Dinge vor und werden intern geklärt, ohne an die Öffentlichkeit zu gelangen. Offensichtlich steckt jemand dahinter, der die Geschichte schnell verbreitete." Übrigens: Laut "El Pais" hat Real Madrid aufgrund der Vorkommnisse zwischen den beiden Teamkollegen sofort ein Disziplinarverfahren eröffnet. Dem Bericht zufolge sollen beide Spieler eine heftige Geldstrafe aufgebrummt bekommen haben. Demnach müssen wohl beide Real-Stars 500.000 Euro für ihr Fehlverhalten zahlen.

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