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Real Madrid: Nächster Neuzugang für Jose Mourinho - Dumfries unterschreibt Vertrag
Veröffentlicht:von SID
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Der nächste Neuzugang für Real Madrid und Jose Mourinho steht fest: Denzel Dumfries wechselt von Inter Mailand zu den Königlichen und wird in Konkurrenz zum Engländer Trent Alexander-Arnold treten.
Jose Mourinho baut weiter an einer neuen Abwehr bei Real Madrid. Nach Linksverteidiger Marc Cucurella (FC Chelsea) und Innenverteidiger Ibrahima Konaté (FC Liverpool) wechselt auch Rechtsverteidiger Denzel Dumfries (Inter Mailand) zu den Königlichen.
Der niederländische Nationalspieler unterschrieb in Madrid einen Vertrag bis Sommer 2030. Dumfries (30) soll Real 20 Millionen Euro kosten, die laut spanischen Medienberichten festgeschrieben waren.
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Real Madrid: Dumfries wird mit Trent Alexander-Arnold konkurrieren
In Madrid ersetzt Dumfries den früheren Kapitän Daniel Carvajal, der den Verein mit 26 Profi-Titeln ebenso wie David Alaba verlässt. In der Viererkette tritt Dumfries in Konkurrenz zum Engländer Trent Alexander-Arnold.
Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada war Dumfries mit den Niederlanden im Sechzehntelfinale gegen Marokko ausgeschieden. Vor seiner Zeit bei Inter (ab 2021) hatte er in seiner Heimat bei Sparta Rotterdam, SC Heerenveen und PSV Eindhoven gespielt.
Neben den drei Verteidigern holte Real in diesem Sommer auch den Portugiesen Bernardo Silva ablösefrei von Manchester City.
Zudem verlängerte der Klub den Vertrag des deutschen WM-Verteidigers Antonio Rüdiger um ein Jahr. Mourinho kehrt nach 13 Jahren nach Madrid zurück, mit Real war er 2012 Meister und 2013 Pokalsieger geworden. In der vergangenen Saison war der Rekordmeister ohne Titelgewinn geblieben.
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