Primera Division
FC Barcelona: Robert Lewandowski auf den Spuren von Bastian Schweinsteiger - neuer Klub steht fest
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:13 Min
Seit längerem war klar, dass Robert Lewandowski den FC Barcelona im Sommer verlassen wird. Jetzt scheint der Pole wohl einen neuen Verein gefunden zu haben.
Laut "Sky" steht Robert Lewandowski kurz vor einem Wechsel zu Chicago Fire. Demnach wurde eine vollständige mündliche Einigung erzielt - nun steht nur noch der Medical Test aus.
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Anschließend soll der Pole offenbar einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Besonders spannend: Das erste Spiel von Chicago Fire in der neuen Saison findet gegen die Vancouver Whitecaps und Thomas Müller statt - das zweite gegen Inter Miami und Lionel Messi.
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Lewandowski war zur Saison 2022/23 nach acht Jahren beim FC Bayern zum FC Barcelona gewechselt. Dort erzielte der37-Jährige 120 Tore in 193 Pflichtspielen. Im Mai gaben er und der Verein bekannt, dass der am Ende der Saison auslaufende Vertrag nicht verlängert werden würde.
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