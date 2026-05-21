So verfolgt ihr das Relegations-Rückspiel zur Bundesliga live im Free-TV in SAT.1 und im Livestream.

Es sind neben dem DFB-Pokalfinale die letzten Entscheidungen, die auf nationaler Ebene im Profifußball in Deutschland getroffen werden. Wer bekommt den letzten Startplatz in der Bundesliga für die Saison 2026/2027?

Nach dem torlosen Hinspiel zwischen Wolfsburg und Paderborn geht es nun im Rückspiel um die Entscheidung über den letzten Platz in der Bundesliga.

ran gibt euch alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung und verrät, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.