Auf Joyn ansehen Relegation: VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn - Highlights Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Leih-Keeper Dennis Seimen wahrt die Aufstiegschancen des SC Paderborn und sendet ein kräftiges Ausrufezeichen nach Stuttgart. Ein Kommentar.

Dennis Seimen ist der einzige Spieler aus Paderborn oder Wolfsburg, der sich schon jetzt fast sicher sein kann, in der kommenden Saison Bundesliga zu spielen. Nach dem müden 0:0 im Hinspiel der Relegation ist auch klar, warum das so ist. Der 20-Jährige zeigte einen blitzsauberen Auftritt für den SCP und sorgte für Glanzlichter an einem grauen Abend. Hier kostenlos streamen: Das Relegations-Rückspiel zwischen Paderborn und Wolfsburg am 25. Mai ab 20:30 Uhr auf Joyn

VfB Stuttgart: Zweitliga-Juwel als Nübel-Ersatz? Neuer Torwart-Plan wohl fix Paderborn hatte in Seimen den Hexer im Tor, den es bei der Bilanz von 4:19 Torschüssen benötigt hat - und ist der moralische Sieger des Relegations-Duells. Dem "Man of the Match" sei Dank. Der Leih-Keeper aus Stuttgart hat seine Feuertaufe im Rampenlicht bestanden - und damit nicht nur die Aufstiegshoffnungen der Paderborner am Leben gehalten. Vielmehr hat er bewiesen, dass er die Nummer eins beim VfB Stuttgart werden muss.

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Relegation: Seimen gibt die Antworten auf alle Fragen Der VfB ist schließlich der Stamm-Verein des Leih-Keeper - und möchte laut übereinstimmenden Berichten fortan auf sein Eigengewächs bauen. Seimen selbst wollte sich nach seinem Gala-Auftritt in aller Bescheidenheit dazu nicht äußern, jedoch ist eigentlich klar: Dieser Keeper gehört auf die ganz große Bühne. Ein Thema, das im Schwabenland nicht ohne Grund kontrovers diskutiert wird. Alexander Nübel steht schließlich exemplarisch für den Aufschwung der Stuttgarter. Bundesliga-Relegation: Nullnummer gegen Paderborn - VfL Wolfsburg unter Druck Pendelte der Klub vor seiner Ankunft zwischen der 1. Bundesliga und und der 2. Bundesliga, reichte es mit dem Leih-Keeper aus München zur Vize-Meisterschaft und zum Pokalsieg. Müsste man also nicht alles dafür tun, einen solchen Erfolgsgaranten zu halten? Kann man einen deutschen Nationalkeeper mir nichts dir nichts die Tür nach Draußen zeigen? Unterschätzt der VfB die Gefahr, die mit einem Nübel-Abschied zu Gunsten von Seimen einhergehen würde? Auf alle diese Fragen hat der Youngster in Wolfsburg die Antwort gegeben - und ein fettes Ausrufezeichen hinzugefügt. Sollte der VfB letzte Zweifel gehabt haben, dürften diese nun ausgeräumt sein.

VfB Stuttgart: Dennis Seimen Teil einer neuen goldenen Generation? Der 20-Jährige ist mehr als ein gewöhnliches Talent oder Zweitliga-Keeper. Das hat der deutsche Junioren-Nationaltorhüter schon die gesamte Saison über gezeigt. In Stuttgart muss man Mut zum Risiko zeigen und der Jugend einer Chance geben. Das wäre nicht nur die goldrichtige Entscheidung, sondern ist alternativlos. Besitzt man einen derart hochveranlagten Torwart-Youngster, wäre es schlichtweg fahrlässig, nicht auf diesen zu setzen. Seimen wird mit Noah Atubolu und Jonas Urbig die neue deutsche Torhüter-Generation anführen. Eine mit großer Wahrscheinlichkeit goldene Generation. DFB-Kader von Nagelsmann: Diese Stars fehlen im WM-Aufgebot

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Dennis Seimen ist reif für größere Aufgaben Der Sprung von der 2. Bundesliga bis zur Champions League wird auch für Seimen eine Herausforderung. Doch wer eine solche innere Ruhe und Coolness in einem nervenaufreibenden Relegationsspiel ausstrahlt und das Komplett-Parket eines Top-Keepers mitbringt, ist auch reif für die Königsklasse. Nur noch einmal ist Seimen gefordert, das Märchen für Paderborn möglich zu machen, ehe er - aller Voraussicht nach - beim VfB sein eigenes schreiben darf.

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