Würzburger Kickers vs. Lok Leipzig heute live im TV, Livestream und Live-Ticker

WM 2026: "Da ging es um ganz große Titel" - Nagelsmann über Mannschafts-Uno-WM

Die Würzburger Kickers und Lok Leipzig kämpfen heute Abend um den Aufstieg in die 3. Liga. So verfolgt ihr das Relegations-Rückspiel live im TV, im Livestream und im Live-Ticker.

Die Würzburger Kickers haben heute Abend nach vier Jahren in der Regionalliga die Chance, ihr Comeback im deutschen Profifußball zu feiern.

Nach dem 1:0-Hinspielerfolg in der Relegation beim 1. FC Lokomotive Leipzig haben die Unterfranken vor dem Rückspiel in der Akon Arena am Dallenberg beste Chancen auf den Aufstieg in die 3. Liga.

Der Gegner aus Leipzig will dagegen einen unrühmlichen Trend durchbrechen. Zweimal scheiterten die Sachsen bereits als Meister der Regionalliga Nordost in der Aufstiegsrelegation. In Würzburg braucht es nun einen Sieg, um nicht ein drittes Mal leer auszugehen.