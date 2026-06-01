Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga

Würzburger Kickers vs. Lok Leipzig heute live im TV, Livestream und Live-Ticker

Veröffentlicht:

von ran

ran Fußball

WM 2026: "Da ging es um ganz große Titel" - Nagelsmann über Mannschafts-Uno-WM

Videoclip • 01:15 Min

Die Würzburger Kickers und Lok Leipzig kämpfen heute Abend um den Aufstieg in die 3. Liga. So verfolgt ihr das Relegations-Rückspiel live im TV, im Livestream und im Live-Ticker.

Die Würzburger Kickers haben heute Abend nach vier Jahren in der Regionalliga die Chance, ihr Comeback im deutschen Profifußball zu feiern.

Nach dem 1:0-Hinspielerfolg in der Relegation beim 1. FC Lokomotive Leipzig haben die Unterfranken vor dem Rückspiel in der Akon Arena am Dallenberg beste Chancen auf den Aufstieg in die 3. Liga.

Der Gegner aus Leipzig will dagegen einen unrühmlichen Trend durchbrechen. Zweimal scheiterten die Sachsen bereits als Meister der Regionalliga Nordost in der Aufstiegsrelegation. In Würzburg braucht es nun einen Sieg, um nicht ein drittes Mal leer auszugehen.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball

    U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark

    Verfügbar auf Joyn

    135 Min

    Bald verfügbar

    Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball

    U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark

    Verfügbar auf Joyn

    135 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball

    WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball

    WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 07.06. 19:15 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 07.06. 19:15 • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Würzburger Kickers vs. Lok Leipzig: Wann ist heute Anstoß der Drittliga-Relegation?

  • Würzburger Kickers vs. 1. FC Lokomotive Leipzig

  • Wettbewerb: Relegation zur 3. Liga, Rückspiel

  • Datum: Heute (Montag, 1. Juni 2026)

  • Uhrzeit: 18:30 Uhr

  • Austragungsort: Akon Arena am Dallenberg (Würzburg)

Läuft die Relegation zwischen Würzburg und Leipzig heute live im Free-TV?

Nein. Auch die dritten Programme "BR" und "MDR" dürfen das Rückspiel nicht live ausstrahlen. Im Anschluss wird aber eine Zusammenfassung auf den jeweiligen Online-Kanälen verfügbar sein.

Wer zeigt heute das Rückspiel Würzburg vs. Lok Leipzig live im Pay-TV?

MagentaSport ist für die Übertragung im Pay-TV verantwortlich. Dafür benötigt ihr aber einen gültigen Vertrag mit dem Anbieter.

Kickers vs. Leipzig: Wo gibt es heute einen Livestream?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht.

Habt ihr ein kostenpflichtiges Abonnement bei MagentaSport abgeschlossen, könnt ihr das Spiel auch im Livestream online verfolgen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Relegation: Wo gibt's heute einen Liveticker zu Würzburg vs. Leipzig?

Auf ran.joyn.de könnt ihr das Spiel zwischen Würzburg und Leipzig live im Ticker verfolgen.

Übersicht zur Relegations-Übertragung des Rückspiels Würzburger Kickers vs. Lok Leipzig

  • Würzburger Kickers vs. 1. FC Lokomotive Leipzig

  • Datum und Uhrzeit: 1. Juni 2026; 18:30 Uhr

  • Trainer: Michael Schiele (Würzburger Kickers), Jochen Seitz (1. FC Lokomotive Leipzig)

  • Free-TV: -

  • Pay-TV: MagentaSport

  • Livestream: MagentaSport

  • Liveticker: ran.joyn.de

Weitere Fußball-News lesen: