Platzsturm mit Pyro-Würfen, dazu offenbar Gewalt gegen Spieler: Anhänger von Slavia Prag haben für den Abbruch des 317. Derbys gegen den Erzrivalen Sparta gesorgt - und den vorzeitigen Gewinn der tschechischen Fußballmeisterschaft durch ihren Klub am Samstagabend verhindert.

Beim Stand von 3:2 für Slavia in der siebten Minute der Nachspielzeit waren nur noch rund drei Minuten zu spielen, als zahlreiche Fans den Rasen stürmten und dabei allem Anschein nach gezielt zahlreiche Bengalos in Richtung des Sparta-Blocks warfen.

Das Spiel wurde abgebrochen. Die Spieler beider Mannschaften begaben sich umgehend in die Kabinen, die Gäste verließen das Stadion anschließend mit dem Bus.

"Wir können keine mildernden Umstände geltend machen. Unsere Fans stürmten den Platz und unterbrachen das Spiel vor dessen Ende. Der Gegner meldete einen Angriff auf ein oder zwei Spieler. Ich denke, es war gerechtfertigt, dass das Spiel abgebrochen wurde", wurde Slavia-Präsident Jaroslav Tvrdik auf der Webseite des amtierenden Meisters zitiert.

"Als ich mit unseren Spielern sprach, sagten sie mir, dass wir in einer ähnlichen Situation genauso gehandelt hätten. Wir können uns nur entschuldigen", so Tvrdik weiter.