Real Madrid: Superstar im Clasico beim FC Barcelona nur Zuschauer

Real Madrid muss beim FC Barcelona gewinnen, um das Titelrennen in La Liga offenzuhalten. Dabei kann der Rekordmeister jedoch nicht auf Kylian Mbappe setzen.

Ohne Superstar Kylian Mbappe muss Real Madrid im Clasico des spanischen Fußballs bei Spitzenreiter FC Barcelona um seine letzte Titelchance kämpfen. Der Franzose gehört nach einer Oberschenkelverletzung trotz seiner kürzlich erfolgten Rückkehr ins Mannschaftstraining für das wichtige Spiel der Königlichen am Sonntagabend (ab 21 Uhr im Liveticker) nicht zum Kader der Mannschaft von Nationalspieler Antonio Rüdiger.

Madrid kann beim Erzrivalen lediglich durch einen Sieg seine ohnehin nur noch geringen Meisterschaftschancen erhalten. Vor dem viertletzten Saisonspiel beim Team des deutschen Barca-Trainers Hansi Flick liegt Real elf Zähler hinter den Katalanen.

Beim Rekordmeister lagen die Nerven zuletzt blank. So soll ein Handgemenge zwischen Fede Valverde und Aurelien Tchouameni für den Uruguayer im Krankenhaus geendet haben. Zudem machten Berichte über Stress während der Taktikbesprechungen unter dem mittlerweile entlassenen Coach Xabi Alonso die Runde.

Mbappe selbst soll mit einem Staff-Mitglied aneinandergeraten sein. Mittlerweile gibt es eine Petition für den Verkauf des Franzosen, die bereits mehrere Millionen Menschen unterschrieben haben. Es brodelt also bei den "Königlichen", die erneut auf eine titellose Saison zusteuern.

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