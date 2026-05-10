Zwischen Kylian Mbappe und den Real-Fans gibt es Stress. Nun bringt ihn ein Weltmeister andernorts ins Gespräch.

Aktuell ist es um die Beziehung zwischen Kylian Mbappe und den Anhängern von Real Madrid nicht allzu gut bestellt. Mittlerweile fordern unzählige Fans der "Königlichen" via Petition den Rauswurf des Superstars.

Neben sportlicher Enttäuschung hatte vor allem ein Urlaub des 27-Jährigen die Gemüter erhitzt. Während Real gegen Espanyol Barcelona spielte, urlaubte der verletzte Mbappe mit seiner Freundin auf Sardinien. Eine Reise, die bei den Fans nicht gut ankam.

In diesem Zuge hat nun Emmanuel Petit den Offensivspieler beim Champions-League-Finalisten FC Arsenal ins Gespräch gebracht. "Arsenal würde liebend gerne Kylian Mbappe haben – und er wäre perfekt für sie auf dem linken Flügel", konstatierte der französische Weltmeister von 1998 im Interview mit dem "London Evening Standard".

Die kolportierten 30 Millionen Euro Jahresgehalt bei Real dürften einen möglichen Wechsel aber massiv erschweren. Doch auch dafür weiß Petit eine Lösung. "Wenn Arsenal die Champions League gewinnt, würde das alles für sie verändern – und eine klare Ansage auf dem Transfermarkt sein", so der Ex-Gunner.