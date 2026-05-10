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Kylian Mbappe: Weltmeister bringt Real-Star bei England-Klub ins Spiel
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 05:02 Min
Zwischen Kylian Mbappe und den Real-Fans gibt es Stress. Nun bringt ihn ein Weltmeister andernorts ins Gespräch.
Aktuell ist es um die Beziehung zwischen Kylian Mbappe und den Anhängern von Real Madrid nicht allzu gut bestellt. Mittlerweile fordern unzählige Fans der "Königlichen" via Petition den Rauswurf des Superstars.
Neben sportlicher Enttäuschung hatte vor allem ein Urlaub des 27-Jährigen die Gemüter erhitzt. Während Real gegen Espanyol Barcelona spielte, urlaubte der verletzte Mbappe mit seiner Freundin auf Sardinien. Eine Reise, die bei den Fans nicht gut ankam.
In diesem Zuge hat nun Emmanuel Petit den Offensivspieler beim Champions-League-Finalisten FC Arsenal ins Gespräch gebracht. "Arsenal würde liebend gerne Kylian Mbappe haben – und er wäre perfekt für sie auf dem linken Flügel", konstatierte der französische Weltmeister von 1998 im Interview mit dem "London Evening Standard".
Die kolportierten 30 Millionen Euro Jahresgehalt bei Real dürften einen möglichen Wechsel aber massiv erschweren. Doch auch dafür weiß Petit eine Lösung. "Wenn Arsenal die Champions League gewinnt, würde das alles für sie verändern – und eine klare Ansage auf dem Transfermarkt sein", so der Ex-Gunner.
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Wäre Mbappe-Abgang ein Scheitern?
Am 30. Mai trifft das Team von Cheftrainer Mikel Arteta im CL-Endspiel in Budapest auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain.
Aber: Nach Meinung von Petit spricht eine Sache massiv gegen einen Abgang des Franzosen von den "Königlichen". "Der einzige Grund für Mbappe, bei Real zu bleiben, ist, dass es nach einem Scheitern aussieht, wenn er geht, ohne einen Titel zu gewinnen", erklärte der Ex-Spieler.
Nach einer titellosen ersten Saison dürfte auch Jahr zwei in Madrid für den Franzosen ohne Trophäe enden. Im Clasico beim FC Barcelona (ab 21 Uhr im Liveticker) würde schon ein Punktgewinn der Katalanen die Meisterschaft für Barca bedeuten.
Mbappe gehört auch in dieser Partie nicht zum Kader der "Königlichen", nach einer Oberschenkelverletzung ist er noch nicht wieder einsatzbereit.
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