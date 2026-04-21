Schock in Dänemark: FC-Midtjylland-Profi Alamara Djabi niedergestochen

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Dünne Offensive? Kompany ist nicht besorgt Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Tragischer Vorfall in Dänemark. Der erst 19-Jährige Midtjylland-Spieler Alamara Djabi wurde schwer verletzt und schwebte in Lebensgefahr.

Der dänische Fußball-Topklub FC Midtjylland steht nach einem Messerangriff auf Profi Alamara Djabi unter Schock. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde der 19-Jährige bei einer Attacke in Herning am Wochenende schwer verletzt und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Nach zwei Operationen sei sein Zustand nun stabil.

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