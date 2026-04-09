ran Fußball Hansi Flick ätzt gegen deutschen VAR: "Danke Deutschland" Videoclip • 01:47 Min Link kopieren Teilen

Seit fast zehn Jahren spielt Robert Arboleda schon beim FC São Paulo, doch seit dem vergangenen Samstag ist der 34-Jährige nicht mehr beim Training erschienen. Außerdem reagierte er nicht auf Kontaktversuche des Klubs. Die Gründe für seine Flucht lesen sich wie ein Vorabendkrimi.

Das Verschwinden von Robert Arboleda, einem Schlüsselspieler beim FC São Paulo, wirft so einige Fragen auf. Die portugiesische Zeitung "A Bola" berichtet, dass der Innenverteidiger bei seinem Verein eigentlich als unkomplizierte, höfliche und freundliche Person bekannt war und sich auch innerhalb der Kabine großer Beliebtheit erfreute. Arboleda spielt bereits seit 2017 bei São Paulo und konnte in dieser Zeit einige große Titel mit dem Verein gewinnen. WM 2026 unter Donald Trump: Amnesty International warnt vor "unmittelbaren Auswirkungen" Doch nun steht der Abwehrspieler inmitten großer Kontroversen. Mit einem Gehalt von umgerechnet circa 160.000 Euro pro Monat gehört er zu einem der bestbezahlten Spieler bei São Paulo. Trotzdem musste der Verein bereits in der Vergangenheit Schulden des Spielers übernehmen, um eine Vertragsverlängerung zu ermöglichen. Im Hintergrund scheinen sich die Geldprobleme des 34-Jährigen allerdings schlimmer entwickelt zu haben, als es zu erahnen war.

São Paulo: Spieler scheint seine Flucht geplant zu haben Nachdem der Klub am Montag selbst eine "formelle Mitteilung" an Arboleda geschickt hatte, da er "nicht zu seinen beruflichen Verpflichtungen [dem Training am Samstag] erschienen" war, schaltete sich auch die brasilianische Staatsanwaltschaft ein. Bei der Überprüfung von Arboleda stellte das Gericht fest, dass sich auf seinen Bankkonten umgerechnet nur etwa 2.000 Euro befanden. Ein Hinweis darauf, dass die Flucht bereits geplant war. Kurz darauf bestätigte ein Video, dass der 34-Jährige in seine Heimat Ecuador zurückgekehrt war. Dort scheint er gut gelaunt mit seinen Freunden das Leben zu genießen.

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In Brasilien brauen sich aber weiterhin Probleme zusammen. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Arboledas ehemalige Anwältin Karoline Brandão ihn nun per Gerichtsverfahren zur Rückzahlung von Schulden in Höhe von 132.000 Euro auffordern. Erst einige Tage vor der Flucht des Innenverteidigers war sein Porsche Carrera als Sicherheit für die Rückzahlung von Schulden beschlagnahmt worden.

Arboleda in Verbindung mit kriminellen Organisationen? Laut "A Bola" soll die Gerüchteküche in São Paulo zurzeit heiß brodeln. Es werde vermutet, dass Arboleda sich aufgrund seiner hohen Schulden mit Mitgliedern krimineller Organisationen, die mit Drogenhandel in Verbindung stehen, eingelassen hätte. Nachdem er seine Schulden nicht rechtzeitig zurückgezahlt habe, sollen Mitglieder der organisierten Kriminalität Morddrohungen an den 34-Jährigen geschickt haben, weswegen er fluchtartig das Land verließ. Laut einzelner Berichte soll er rund zwei Millionen Euro Schulden bei den kriminellen Organisationen haben und zusätzlich noch Rauschmittel im Wert von rund 600.000 Euro bezahlen müssen. Deswegen plane Arboleda, wohl nie wieder nach Brasilien zurückzukehren. Diese Vorwürfe sind allerdings höchst spekulativ, oft ohne Quellenangabe, und können nicht unabhängig überprüft werden. In der Regel wird ein Insider zitiert, der ebenfalls nicht nachvollziehbar ist.

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