DFB-Star bekommt namhafte Konkurrenz: Neuer Klub für Engländer John Stones

Der englische Fußball-Nationalspieler John Stones setzt seine Karriere beim italienischen Meister Inter Mailand fort.

Der 32 Jahre alte Innenverteidiger John Stones wechselt nach zehn Jahren bei Manchester City ablösefrei nach Italien zu Inter Mailand, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Stones unterschrieb bei Inter einen Vertrag über zwei Jahre. Sein Kontrakt bei Manchester City war Ende Juni ausgelaufen.

Bei Inter Mailand wird Stones somit direkter Konkurrent des deutschen Nationalspielers Yann Bisseck. Dieser war gerade in der Rückrunde der vergangenen Saison Stammspieler in der Innenverteidigung der Italiener.

Erst am Mittwoch hatte der Deutsche seinen Vertrag bei den Nerazzurri bis 2031 verlängert. In der entsprechenden Pressemitteilung bezeichnet sein Verein ihn als "die überragende Figur in der Abwehr" mit einer "beeindruckenden körperlichen Präsenz".