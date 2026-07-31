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DFB-Star bekommt namhafte Konkurrenz: Neuer Klub für Engländer John Stones
Veröffentlicht:von SID/ran.de
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Der englische Fußball-Nationalspieler John Stones setzt seine Karriere beim italienischen Meister Inter Mailand fort.
Der 32 Jahre alte Innenverteidiger John Stones wechselt nach zehn Jahren bei Manchester City ablösefrei nach Italien zu Inter Mailand, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Stones unterschrieb bei Inter einen Vertrag über zwei Jahre. Sein Kontrakt bei Manchester City war Ende Juni ausgelaufen.
Bei Inter Mailand wird Stones somit direkter Konkurrent des deutschen Nationalspielers Yann Bisseck. Dieser war gerade in der Rückrunde der vergangenen Saison Stammspieler in der Innenverteidigung der Italiener.
Erst am Mittwoch hatte der Deutsche seinen Vertrag bei den Nerazzurri bis 2031 verlängert. In der entsprechenden Pressemitteilung bezeichnet sein Verein ihn als "die überragende Figur in der Abwehr" mit einer "beeindruckenden körperlichen Präsenz".
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John Stones: Viele Verletzungen in den vergangenen Jahren
Mit Manchester City prägte Stones die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte unter Trainer Pep Guardiola. Mit den Skyblues gewann der Verteidiger unter anderem sechs englische Meisterschaften, drei FA Cups, drei Ligapokale sowie 2023 die Champions League. In den vergangenen Jahren wurde seine Zeit in Manchester allerdings zunehmend von Verletzungen beeinträchtigt. In der abgelaufenen Premier-League-Saison absolvierte Stones lediglich neun Spiele.
Zuletzt war der Abwehrspieler bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada im Einsatz und belegte mit England den dritten Platz. Im Halbfinale gegen Argentinien (1:2) absolvierte Stones sein 94. Länderspiel. Insgesamt kam er beim Turnier auf fünf Einsätze.
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