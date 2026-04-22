"Caso Escort": Serie A von Prostitutionsskandal erschüttert

Der Prostitutionsskandal um die "Caso Escort" erschüttert derzeit die Serie A. Auch italienische Nationalspieler sollen verwickelt sein.

Italien wird derzeit vom Prostitutionsskandal um "Caso Escort" erschüttert, der offenbar auch die Serie A betrifft.

Im Mittelpunkt steht dabei die Eventagentur "Ma.De Milano", gegen die die Mailänder Staatsanwaltschaft wegen "Ausbeutung und Beihilfe zur Prostitution" ermittelt.

Den Ermittlungsunterlagen der Staatsanwaltschaft und Guardia di Finanza (Finanzpolizei) zufolge soll sich hinter der vermeintlichen Eventagentur in Wahrheit eine Escortagentur verbergen, die offenbar beste Kontakte in den italienischen Fußball und in die Promiwelt unterhält.

Viele "sehr junge" Frauen zwischen 18 und 20 Jahren arbeiteten demnach für "Ma.De Milano" und bekamen auch Unterkünfte von ihrem Arbeitgeber im Mailänder Umland gestellt. Für mehrere tausend Euro wurden dann wohl entweder in schicken Nachtclubs im Zentrum, in einem Hotel oder im privaten Umfeld Treffen mit Kunden organisiert.