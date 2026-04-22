Serie A
"Caso Escort": Serie A von Prostitutionsskandal erschüttert
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
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Videoclip • 01:19 Min
Der Prostitutionsskandal um die "Caso Escort" erschüttert derzeit die Serie A. Auch italienische Nationalspieler sollen verwickelt sein.
Italien wird derzeit vom Prostitutionsskandal um "Caso Escort" erschüttert, der offenbar auch die Serie A betrifft.
Im Mittelpunkt steht dabei die Eventagentur "Ma.De Milano", gegen die die Mailänder Staatsanwaltschaft wegen "Ausbeutung und Beihilfe zur Prostitution" ermittelt.
Den Ermittlungsunterlagen der Staatsanwaltschaft und Guardia di Finanza (Finanzpolizei) zufolge soll sich hinter der vermeintlichen Eventagentur in Wahrheit eine Escortagentur verbergen, die offenbar beste Kontakte in den italienischen Fußball und in die Promiwelt unterhält.
Viele "sehr junge" Frauen zwischen 18 und 20 Jahren arbeiteten demnach für "Ma.De Milano" und bekamen auch Unterkünfte von ihrem Arbeitgeber im Mailänder Umland gestellt. Für mehrere tausend Euro wurden dann wohl entweder in schicken Nachtclubs im Zentrum, in einem Hotel oder im privaten Umfeld Treffen mit Kunden organisiert.
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Serie A: Mindestens 70 Spieler in Prostitutionsskandal verwickelt
Zu diesen Kunden zählen laut der Nachrichtenagentur "Ansa" auch mindestens 70 Spieler aus der Serie A, deren Namen in den Dokumenten auftauchen sollen. Dazu zählen demnach Spieler von Inter Mailand, AC Mailand, Juventus Turin, dem FC Turin, Hellas Verona, US Sassuolo und AC Monza. Darunter sollen auch einige italienische Nationalspieler sein.
Für Fußballer von Gastmannschaften gab es offenbar sogar eine eigene Dienstleistung, die sich "servizio dopopartita" nennt, also "Service nach der Partie". Bei diesen Treffen soll auch immer wieder Lachgas (ein sog. "Ballon") im Einsatz gewesen sein, da dies bei Dopingkontrollen nicht nachgewiesen werden kann.
Den Protokollen zufolge sollen neben den Fußballern auch Formel-1-Fahrer und olympische Eishockeyspieler zu den Kunden der Agentur gehört haben.
Das Paar an der Spitze der Agentur steht während der aktuellen Untersuchungen unter Hausarrest, die Fußballer müssen hingegen keine rechtlichen Konsequenzen befürchten. Die Inanspruchnahme von sexuellen Diensten steht in Italien nicht unter Strafe.
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