FC Bayern: Alphonso Davies unterschreibt bei Red Bull - Fans in Aufruhr

Angeführt von Robin Gosens hat Florenz die Aufholjagd in der Serie A auch im Heimspiel gegen Lazio Rom fortgesetzt.

Dank Robin Gosens ist der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz dem Klassenerhalt wieder ein großes Stück näher gekommen.

Beim 1:0 (1:0)-Heimsieg der Viola gegen Lazio Rom erzielte der 24-malige Nationalspieler den entscheidenden Treffer.

Nach nun fünf Spielen ohne Niederlage klettert der schon abgeschriebene Klub aus der Toskana auf Tabellenplatz 15 und hat acht Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz