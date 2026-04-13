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Serie A - Matchwinner Robin Gosens: Florenz klettert durch Sieg gegen Lazio Rom weiter nach oben

Veröffentlicht:

von SID

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Videoclip • 01:19 Min

Angeführt von Robin Gosens hat Florenz die Aufholjagd in der Serie A auch im Heimspiel gegen Lazio Rom fortgesetzt.

Dank Robin Gosens ist der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz dem Klassenerhalt wieder ein großes Stück näher gekommen.

Beim 1:0 (1:0)-Heimsieg der Viola gegen Lazio Rom erzielte der 24-malige Nationalspieler den entscheidenden Treffer.

Nach nun fünf Spielen ohne Niederlage klettert der schon abgeschriebene Klub aus der Toskana auf Tabellenplatz 15 und hat acht Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz

Gosens gehört zu den Gesicherten des Florenz-Aufschwungs

Florenz hatte von den ersten 15 Saisonspielen kein einziges gewonnen, lag Mitte Dezember mit nur sechs Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und hatte acht Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Gosens traf in der 28. Spielminute mit einem wunderbar platzierten Kopfball. Für den Linksverteidiger, der in der 80. Minute unter großen Beifall ausgewechselt wurde, war es der dritte Saisontreffer und der erste seit Anfang Januar.

Gosens gehört zu den Gesichtern des Fiorentina-Aufschwungs. Von Bundestrainer Julian Nagelsmann war der 31-Jährige zuletzt aber nicht mehr berücksichtigt worden und besitzt nur noch geringe WM-Chancen.

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